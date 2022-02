Sanremo 2022 scaletta completa quarta serata: chi sono i cantanti e gli ospiti della quarta serata

Penultimo appuntamento con il Festival di Sanremo. Stasera 4 febbraio, alle 20,40 su Rai1, andrà in onda la quarta serata della kermesse musicale, dove i cantanti si esibiranno, da soli o con un ospite, con alcune cover degli Anni tra i 60 e i 90. Al fianco di Amadeus ci sarà Maria Chiara Giannetta, di recente apparsa nella fiction Blanca. Fra gli ospiti anche l’attore Lino Guanciale. Al momento, dopo la votazione di ieri, in testa alla classifica provvisoria ci sono Mahmood e Blanco, seguiti da Elisa e da Gianni Morandi, che grazie al pubblico ha scalato diverse posizioni. Stasera voteranno tutte le giurie del Festival: oltre al pubblico da casa, spazio alla sala stampa e alla demoscopica 1000. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Festival di Sanremo 2022, la scaletta della quarta serata di oggi 4 febbraio

I primi a salire sul palco di Sanremo saranno Le Vibrazioni che porteranno in scena Live and Let Die di Paul McCartney insieme ai Sophie and the Giants. Il duo Ditonellapiaga – Donatella Rettore canterà invece Nessuno mi può giudicare di Caterina Caselli, mentre Michele Bravi omaggerà Lucio Battisti con Io vorrei, non vorrei ma se puoi. Massimo Ranieri accoglierà Nek per cantare Anna verrà di Pino Daniele, mentre Fabrizio Moro proverà a convincere con la sua versione di Uomini soli dei Pooh. Rkomi, assieme a Calibro 35, eseguirà un medley di Vasco Rossi, prima di lasciare il palco a Giovanni Truppi. Il cantautore napoletano canterà Nella mia ora di libertà di Fabrizio De Andrè con Vinicio Capossela.

La classifica generale della terza serata.

Cosa ne pensate?#Sanremo2022 pic.twitter.com/t0MPtQyAhk — Festival di Sanremo (@SanremoRai) February 4, 2022

Il giovane Tananai con Rose Chemicale canterà A far l’amore comincia tu di Raffaella Carrà, mentre Noemi canterà You Make Me Feel Like A Woman di Aretha Franklin. Ana Mena accoglierà il suo amico e autore Rocco Hunt per un medley, mentre Iva Zanicchi eseguirà Canzone di Don Backy e Detto Mariano nella versione di Milva. Medley anche per Gianni Morandi che canterà con la direzione di Mousse T, prima di lasciare il palco ad Achille Lauro che con Loredana Bertè canterà Sei Bellissima. Dargen D’Amico suonerà La bambola di Patty Pravo, mentre Emma canterà Baby one more time di Britney Spears.

I 25 artisti tornano sul palco per una serata evento con le cover di alcuni dei più grandi successi musicali italiani e internazionali degli ultimi 40 anni 🎙

La quarta serata di #Sanremo2022 in diretta dalle 20.40 su #Rai1, @RaiRadio2 e @RaiPlay pic.twitter.com/EDJvqleS2B — Rai1 (@RaiUno) February 4, 2022

Mahmood e Blanco cercheranno conferma con Il cielo in una stanza di Gino Paoli, mentre il giovanissimo Matteo Romano canterà con Malika Ayane Your Song di Elton John. Yuman duetterà con Rita Marcotulli sulle note di My Way di Frank Sinatra, mentre Aka7even canterà Cambiare di Alex Baroni con Arisa. Ancora un giovane con Sangiovanni che si farà accompagnare da Fiorella Mannoia per A muro duro di Pierangelo Bertoli. Un vero gruppo per La rappresentante di lista che canterà Be my Baby dei Ronettes con Cosmo, Ginevra e Margherita Vicario. Highsnob e Hu assieme a Mr Rain canteranno Mi sono innamorato di te di Luigi Tenco, mentre Giusy Ferreri si esibirà con Andy dei Bluvertigo sulle note di Io vivrò senza te di Lucio Battisti. Infine Irama canterà La mia storia tra le dita con Gianluca Grignani e, in chiusura, Elisa si esibirà con What a Feeling di Irene Cara.

Festival di Sanremo, ospiti e conduttrice di stasera 4 febbraio 2022 su Rai1

Dopo il successo di Drusilla Foer, che ha catturato pubblico in sala e soprattutto i social, stasera sarà il turno di un’altra attrice. Accanto ad Amadeus ci sarà la 29enne Maria Chiara Giannetta, nota per la sua recente presenza nella fiction Blanca su Rai1. «Sono la più piccola delle conduttrici in gara», ha detto la donna in conferenza stampa. «Cercherò di presentare me stessa e, come i più piccoli, voglio divertirmi». Grande attesa anche per il ritorno di Beppe Vessicchio. Lo storico direttore d’orchestra del Festival di Sanremo, amato dai social, è infatti guarito dal Covid e sarà in sala questa sera. «Non vi dirò quando lo vedrete, sarà una sorpresa», ha detto Amadeus alla vigilia. Previsto anche un intervento dell’attore Lino Guanciale. Dal palco della Costa Toscana, invece, con Orietta Berti e Rovazzi ci saranno i Pinguini Tattici Nucleari.