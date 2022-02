Scaletta di Sanremo 22 stasera su Rai1: cantanti e ospiti della finale

L’attesa è finita. Stasera 5 febbraio, alle 20,40 su Rai1, andrà in onda la finale del Festival di Sanremo. Dopo quattro appuntamenti da record di ascolti – ieri lo share ha sfondato il muro del 60 per cento – Amadeus si appresta a rivelare il vincitore della 72esima edizione della rassegna musicale italiana. Accanto a lui ci sarà Sabrina Ferilli, oltre a tanti ospiti tra cui Marco Mengoni. Al momento la classifica provvisoria vede in testa Mahmood e Blanco con la loro Brividi. Dopo la vittoria nelle cover con il supporto di Jovanotti, Gianni Morandi si è issato al secondo posto, scavalcando così Elisa. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Festival di Sanremo, la scaletta della finale stasera 5 febbraio 2022 su Rai1

La finale del Festival di Sanremo, come da tradizione, vedrà le performance di tutti i 25 concorrenti in gara. Messi da parte duetti e cover, i cantanti torneranno sul palco per esibirsi per un’ultima volta con il brano in gara. Sarà l’occasione finale per convincere il pubblico da casa a prendere le loro parti, oltre che per far cambiare idea alla critica della sala stampa. Per quanto riguarda l’ordine di stasera, ancora non ufficiale, ad aprire le danze dovrebbe essere Giusy Ferreri con Miele, seguita da Highsnob e Hu che canteranno Abbi cura. Fabrizio Moro intonerà Sei tu prima di lasciare spazio ad Aka7even con Perfetta così e a Massimo Ranieri con Lettera di là dal mare.

Numero 6 per Dargen D’Amico e la sua Dove si balla, che dovrebbe precedere Irama che canterà Ovunque sarai. A seguire il duo Ditonellapiaga – Donatella Rettore intonerà Chimica, prima di lasciare il palco dell’Ariston a Michele Bravi con la sua Inverno dei fiori. Decimo in scaletta sarà Rkomi con Insuperabile, che dovrebbe precedere i primi in classifica Mahmood e Blanco, che riporteranno a Sanremo la loro Brividi. Dopo di loro dovrebbe toccare a Gianni Morandi con Apri tutte le porte, mentre al giro di boa della puntata ci sarà Tananai, attualmente ultimo, con Sesso occasionale.

Quattordicesima in scaletta Elisa, fra i favoriti per la vittoria finale, che si esibirà con O forse sei tu, prima di lasciare il palco dell’Ariston alla rappresentante di lista e alla sua Ciao Ciao. Spazio poi alla performance di Iva Zanicchi, che canterà sulle note di Voglio amarti, precedendo Achille Lauro che, con l’Harlem Gospel Choir, canterà Domenica. Dovrebbe essere il turno poi a Matteo Romano con Virale, Ana Mena con Duecentomila Ore e Sangiovanni con Farfalle. Ventunesima in scaletta Emma con Ogni volta è così, che dovrebbe precedere Ora e qui di Yuman e Tantissimo delle Vibrazioni. Sul palco poi Giovanni Truppi con Tuo padre, mia madre, Lucia e, per chiudere la 72esima edizione, Noemi con Ti amo non lo so dire.

Festival di Sanremo, conduttrice e ospiti della finale stasera 5 febbraio 2022 su Rai1

In occasione della finale, il Festival di Sanremo accoglierà la quinta e ultima conduttrice della 72esima edizione. Al fianco di Amadeus, dopo Maria Chiara Giannetta, ci sarà Sabrina Ferilli che accompagnerà la presentazione dei brani e sarà protagonista di alcuni sketch assieme al conduttore e direttore artistico. A differenza di chi l’ha preceduta, però, nessun monologo. Non mancheranno ovviamente gli ospiti, che tra un’esibizione e l’altra allieteranno la serata, che si appresta ad essere la più lunga dell’intera settimana. Come per terza e quarta serata, anche per la finale del Festival di Sanremo 2022 a votare saranno la Giuria Demoscopica 1000, la sala stampa e ovviamente il televoto.

Abbandonata la nave Costa Toscana, sul palco dell’Ariston ci saranno Orietta Berti e Rovazzi, che in questi giorni hanno tenuto in mano le redini della sede distaccata del Festival, ormeggiata a largo della costa. Per quanto riguarda il campo musicale ci sarà invece Marco Mengoni, che canterà alcuni dei suoi pezzi più conosciuti e tributerà la memoria di Lucio Dalla a quasi 10 anni dalla scomparsa. Prevista anche la partecipazione della Guardia di Finanza. Ci sarà anche uno speciale omaggio a Raffaella Carrà, con sedici ballerini che porteranno in scena l’anteprima mondiale del musical Ballo Ballo.