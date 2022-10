Scalea, uccide la ex e si suicida: funerali nella stessa chiesa a orari diversi

Si svolgeranno domani, 6 ottobre, i funerali a Scalea per Ilaria Sollazzo e Antonio Russo. L’uomo, stando a una prima ricostruzione, avrebbe ucciso la compagna e poi si sarebbe suicidato. Le cerimonie si terranno nella stessa chiesa del piccolo paese, ma in orari diversi. Infatti, il funerale di lui si svolgerà alle 10, mentre quello di lei alle 15.30, nello stesso giorno.

Uccide ex e si suicida, i funerali a orari diversi a Scalea

La procura di Paola aveva prima disposto l’autopsia su entrambi i corpi, per capire le dinamiche dell’accaduto. Infatti, l’uomo era stato ritrovato sull’auto di lei, mentre la donna era nell’auto e non aveva avuto modo di uscire dal mezzo. Gli studenti del liceo che la donna aveva frequentato e dove insegnava hanno organizzato per oggi pomeriggio, 5 ottobre, una veglia di preghiera per ricordarla.

L’omicidio si sarebbe svolto davanti all’abitazione dei genitori di lei. La figlia di due anni si trovava a casa della madre di lei al momento dei fatti. La 31enne stava lavorando come insegnante di sostegno e si stava riprendendo la sua vita.

Cosa è successo

La guardia giurata non accettava che la donna lo avesse lasciato. Così, nella notte del 1 ottobre, il 25enne si era recato a casa dell’ex compagna e l’aveva uccisa. Poi, aveva scelto la strada del suicidio. I due stavano insieme da 4 anni e avevano una figlia di due.

Stando alle indagini, tutto questo sarebbe stato insopportabile per l’uomo. La giovane aveva passato la serata con gli amici. Quando è tornata, si è ritrovata l’uomo davanti alla porta di casa. Da qui sarebbe partita una lite, che si sarebbe conclusa con dei colpi di pistola sparati da lui prima che la donna potesse uscire dall’auto e raggiungere l’abitazione. Dopo la morte di lei, l’uomo si è portato la pistola alla tempia e si è ucciso. Il suo corpo è stato trovato sull’auto della donna.