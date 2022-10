Scadenze fiscali novembre: dichiarazione redditi e secondo acconto imposte

Scadenze fiscali novembre 2022: in primo piano ci sono dichiarazioni dei redditi con le diverse integrative e il secondo acconto per le imposte. Come funziona il tutto? Ecco quali sono tutte le scadenze data per data.

Le imposte da pagare

Si parte il 10 novembre con una doppia scadenza. La prima è l’invio del modello 730 integrativo. La seconda riguarda i datori di lavoro, che devono consegnare il prospetto della liquidazione ai dipendenti o ai pensionati. Il 15 novembre, invece, scade il termine per presentare la domanda di addebito diretto del canone RAI sulla pensione. Possono farlo gli anziani che non hanno un importo annuale superiore ai 18 mila euro. La domanda si presenta al proprio ente pensionistico e la trattenuta partirà nel 2023.

Il giorno dopo, 16 novembre, c’è la scadenza dell’Iva da pagare, sia per chi paga ogni 3 mesi, sia per chi effettua questa pratica tutti i mesi. Nella stessa data scadono i pagamenti delle ritenute IRPEF per i dipendenti e dell’INPS per i sostituti d’imposta (in riferimento a ottobre). Il 25 novembre è la volta dell’invio della comunicazione INTRASTAT per chi opera in UE con cessioni o prestazioni di servizi.

Scadenze fiscali novembre 2022: dichiarazione dei redditi

Per la dichiarazione dei redditi, l’invio telematico con eventuali integrative scade il 30 novembre. Nella stessa data scade il versamento del secondo acconto per le imposte sui redditi. Se le tasse sono inferiori a 257,52 euro, si può procedere in un’unica soluzione. Altrimenti, non si potranno chiedere più di 2 rate. Chi ha ottenuto gli aiuti per il Covid può ottenere la procedura semplificata con l’autodichiarazione, ma solo in casi specifici.

Gli aiuti tra nel periodo 1 marzo-30 giugno 2022 devono essere elencati nel quadro A. In più, non si devono superare i limiti introdotti nel Temporary Framework. Infine, chi ha scelto la rottamazione può pagare le rate pregresse entro il 5 dicembre 2022. Chi paga le liquidazioni Iva, deve comunicarle entro il 30 novembre, con riferimento a luglio, agosto e settembre 2022.