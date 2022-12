Scadenze fiscali gennaio 2023: dagli aiuti di Stato Covid al canone Rai

Le scadenze fiscali gennaio 2023 sono già pronte per il nuovo anno. Le date da segnare in agenda sono il 10, il 16, il 25, il 26 e il 31 gennaio. Ecco perché.

Scadenze fiscali gennaio 2023: quali sono

Il 10 gennaio è la prima scadenza. Riguarda solo chi deve pagare i contributi a colf e badanti. È importante ricordarsi anche dei rincari legati all’inflazione. Ci sono quattro modalità di pagamento a disposizione: l’app Io, la procedura online nel Portale dei Pagamenti, l’avviso PagoPA e il circuito dei tabaccai per pagare direttamente all’esercente più vicino. Una scadenza più pesante è quella del 16 gennaio, con una serie di adempimenti fiscali: l’IRPEF, l’Iva e i contributi INPS sono dietro l’angolo. Infatti, ci sono i pagamenti che si riferiscono a dicembre 2021 e le addizionali comunali e regionali. Poi c’è l’Iva per le competenze di dicembre 2022 e il pagamento dei contributi per i dipendenti.

Il 25 gennaio è la volta delle comunicazioni Intrastat. Il giorno successivo, invece, c’è il ravvedimento operoso per l’Iva non pagata. I codici tributo sono: 1991, 6013, 6035 e 8904. Se non si sa qual è quello giusto, conviene rivolgersi a un commercialista.

Il 31 gennaio è la data con più scadenze

Il 31 gennaio è la data più calda del mese in termini fiscali. Infatti, si devono mandare i dati sulle spese sanitarie del secondo semestre 2022 con il 730 precompilato. Poi, chi ha avuto gli Aiuto di Stato per il Covid deve procedere con l’autodichiarazione. La prima data era stata il 30 novembre 2022, ma poi si è offerta una proroga con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate numero 439400/2022. Parte l’esterometro, con la trasmissione dei dati del quarto trimestre 2022.

Infine, chi ha diritto all’esonero del canone Rai deve presentare la domanda entro il 31 gennaio. Il requisito principale è non avere apparecchi televisivi nelle abitazioni dove si ha l’utenza elettrica o di proprietà in generale, ma maggiori riferimenti si possono trovare sul sito della Rai.