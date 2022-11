Scadenze fiscali dicembre 2022: dall’acconto IVA al saldo IMU

Scadenze fiscali dicembre 2022: da dove cominciare tra Iva e Imu? Per fortuna, le scadenze servono anche per orientarsi. Per iniziare, il 16 dicembre c’è la seconda rata del saldo dell’Imu. Poi, entro il 31 dicembre si deve mandare la dichiarazione Iva 2022 se non si è presentata prima. Infatti, c’era stata una proroga in tal senso.

Scadenze fiscali dicembre 2022, Imu e Iva: come organizzarsi

I sostituti d’imposta devono prestare attenzione agli adempimenti periodici su Irpef, Iva e Inps. Infatti, c’è obbligo di rendicontazione. Chi ha effettuato operazioni o ha clienti all’estero deve inviare la dichiarazione Intrastat, ma solo per chi ha l’obbligo mensile. Chi lo ha trimestrale può spostare l’incombenza a gennaio 2023. Anche per queste operazioni, il termine è il 16 dicembre. Il 27 dicembre, invece, subito dopo Santo Stefano, il Fisco torna a bussare alla porta per chi deve comunicare le operazioni Intrastat mensilmente.

Il 27 è anche il termine ultimo per il versamento dell’acconto Iva. Il mese si conclude il 31 dicembre, insieme all’anno. Da ricordare di far dare un’occhiata alle fatture dell’anno al commercialista o al CAF abilitato. In più, chi ha immobili deve presentare la dichiarazione dell’Imu.

Le scadenze in agenda

Le scadenze non sono tantissime – abbiamo avuto un agosto di fuoco – ma gli adempimenti potrebbero essere un po’ lunghi. Infatti, si deve verificare se il Comune di residenza non ha aumentato l’aliquota per l’Imu, perché se lo ha fatto si deve pagare il conguaglio per integrare l’imposta pagata in acconto. Ricordiamo che l’Imu non si paga sulla prima casa, sugli immobili A/1, A/8 e A/9, aree fabbricabili e terreni agricoli.

Gli autonomi che devono pagare Irpef, contributi o altro, devono chiedere al professionista abilitato e, in ogni caso, la modalità di pagamento resta l’F24. Prestare attenzione anche all’acconto Iva, perché in base al metodo di calcolo – previsionale, storico o analitico – si deve verificare l’imposta stimata.