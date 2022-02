Scacchi, Pragg: il 16 enne indiano ha battuto il numero 1 al mondo Carlsen

Ha 16 anni, viene dall’India e domenica ha battuto il numero uno al mondo, Magnus Carlsen, durante gli ‘Airthings Masters. Si chiama Rameshbabu Praggnanandhaa, per tutti Pragg, ed è il nuovo enfant prodige degli scacchi. Calmo e impassibile, non si è lasciato intimorire dal cinque volte campione iridato che, evidentemente sorpreso, ha iniziato a commettere una lunga serie di errori, poi rivelatisi fatali. Una volta diventato il più giovane a sconfiggere il re della disciplina da quando nel 2013 è diventato numero uno sul pianeta, per l’emozione si è coperto la bocca con le mani. Reazione anche contenuta se si pensa che, in tutto il Paese, di un simile traguardo possono fregiarsi, oltre lui ovviamente, i maestri Viswanathan Anand e Pentala Harikrishna. Eppure non ha avuto dubbi su come avrebbe festeggiato il successo: «Data l’ora penso che devo solo andare a letto».

Remarkable achievement ! ♟

Inspiring and a proud moment for India’s 🇮🇳Rameshbabu Praggnanandhaa! The 16-year old Grandmaster scored a victory over reigning World Champion Magnus Carlsen. I am confident you will achieve even more going ahead; wishing you the very best ! pic.twitter.com/kiT29sutFy — Anurag Thakur (@ianuragthakur) February 22, 2022

Pragg contro Carlsen, una vittoria in 39 mosse

Gli auspici, tuttavia, non sembravano raccontare un finale del genere. Pragg, racconta la Cnn, aveva terminato il primo giorno di competizioni con tre sconfitte consecutive, Carlsen, invece, aveva solo vinto. Nello scontro diretto, però, i ruoli si sono capovolti e in 39 mosse il bambino ha battuto il gigante. Considerato un predestinato, nel 2016, a soli dieci anni, è diventato il più giovane maestro internazionale della storia. Immediato l’endorsement dei connazionali. «Bisogna essere sempre orgogliosi dei nostri talenti», ha detto il cinque volte campione del mondo indiano Anand. Non solo scacchi però. La star del cricket Sachin Tendulkar ha commentato: «Che sensazione meravigliosa deve aver provato».

Carlsen: «Sconfitto anche a causa del Covid»

Dall’altra parte, Carlsen ha trovato nel Covid, contratto alla vigilia dell’evento, una possibile causa della sconfitta. Ritiene infatti che i postumi del virus, ancora avvertiti, possano aver influenzato il suo gioco. «Oggi è andata un po’ meglio, ma i primi due giorni mi sentivo come se stessi bene, ma non avevo l’energia che rendeva difficile concentrarmi perché ogni volta che cercavo di pensare, sbagliavo. era un po’ meglio oggi, ma ancora piuttosto male». A 31 anni, ha chiuso la prima parte del torneo in seconda posizione, a sette punti dal vincitore Ian Nepomniachtchi. Oggi, mercoledì 23 febbraio, avrà inizio la fase successiva con le gare a eliminazione diretta.