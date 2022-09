L’ex presidente di Farmindustria Scaccabarozzi avvistato all’Aifa e altre pillole della giornata

Che ci faceva martedì 13 settembre, a mezzogiorno, l’ex presidente di Farmindustria e già presidente di Janssen Italia (Gruppo Johnson & Johnson) Massimo Scaccabarozzi, munito di un pesante trolley, proprio al portone d’ingresso della sede dell’Aifa, l’Agenzia italiana del farmaco, nella romana via del Tritone? Tra le altre cose, Scaccabarozzi da poco guida On Radar, il Think Tank della Fondazione Menarini ed è presidente della Fondazione Expo Roma 2030. Va detto che da giorni il mondo della salute è in fibrillazione per preparare l’assemblea di Federfarma che si tiene oggi pomeriggio al teatro Sistina.

McLaren a tutto whiskey

Partnership pluriennale tra Jack Daniel’s e McLaren Racing. Jack Daniel’s Tennessee Whiskey diventa partner ufficiale del McLaren Formula 1 Team a partire dal 2023. Jack Daniel’s ha oltre 155 anni di esperienza nella produzione di whiskey ed entrerà in Formula 1 per la prima volta con McLaren per evolvere la sua presenza globale e raggiungere nuovi consumatori. «Entrare nel mondo in rapida crescita della Formula 1 con McLaren Racing si allinea perfettamente con la nostra visione di rendere Jack Daniel’s lo spirit brand più iconico a livello globale», ha dichiarato Sophia Angelis, svp di Jack Daniel’s, Global Managing Director. «Jack Daniel’s e McLaren Racing sono sempre stati marchi grintosi e sicuri di sé e siamo entusiasti delle opportunità che questa partnership presenta per Jack Daniel’s e McLaren per portare il nostro messaggio di consumo responsabile ad un nuovo pubblico, oltre a coinvolgere i fan di tutto il mondo». Il marchio Jack Daniel’s sarà presente sul musetto delle vetture di F1 della McLaren del 2023, nonché sulla tuta dei piloti e sui caschi dell’equipaggio presente ai box. McLaren e Jack Daniel’s ospiteranno una varietà di eventi, attività media e hospitality per tutta la stagione 2023 di F1. I due marchi collaboreranno anche allo sviluppo di programmi a tema McLaren e Jack Daniel’s presso punti vendita selezionati, nonché alla creazione di campagne pubblicitarie e di marketing personalizzate, tra cui una bottiglia in edizione speciale che sarà distribuita in mercati selezionati nel 2023.

Livorno in festa per un’artista russa

Le sanzioni alla Russia? Non per l’arte. Almeno a Livorno, dove verrà festeggiata l’artista russa Lena Shaposhnikova, vincitrice della scorsa edizione del premio Sac, grazie all’esposizione di sette tele dipinte ad olio e a una serie di disegni. Una scelta nata per diffondere la conoscenza di una creatività che «rende tangibile, con delicato simbolismo, la propria espressione emotiva, trovando ispirazione nei ricordi della sua patria e nell’analisi sociale», viene scritto nella nota introduttiva. L’esposizione sarà presentata nello Spazio arte contemporanea, nel pomeriggio di sabato prossimo, quando partirà anche la XIII edizione del premio Combat, il concorso internazionale di arte contemporanea organizzato dall’Associazione culturale Blob Art, in compartecipazione con il Comune di Livorno, con il sostegno della Fondazione Livorno, della Casa editrice Sillabe insieme al partner Opera Laboratori, oltre che di Poliart, azienda leader nella produzione di polistirene espanso. Un progetto che rientra, anche per questa edizione, nel bando di Toscanaincontemporanea2022 della Regione Toscana. Sarà il Museo Civico Giovanni Fattori, nei Granai di Villa Mimbelli ad ospitare nelle sue sale le 80 opere finaliste provenienti da diverse parti del mondo accogliendo nei suoi ambienti prestigiosi le sezioni di pittura, grafica, fotografia, scultura, installazione e video, performance.

Bregantini, dalla diocesi calabrese all’arte molisana

Chi si ricorda di Giancarlo Maria Bregantini? Anni fa occupava le prime pagine dei giornali, quando era vescovo di Locri-Gerace, in Calabria, fino al 2007. Era un “prete scomodo”, il trentino di Denno, ideatore delle cooperative di lavoro sui terreni confiscati ai clan, per esempio. Ma è stato promosso arcivescovo metropolita di Campobasso-Bojano. In questa veste insieme allo storico dell’arte Claudio Strinati parteciperà, nella Capitale, all’Accademia Nazionale di San Luca, alla presentazione di un volume dedicato a Il Crocifisso di Petrella Tifernina: la scoperta, il restauro, storia di una singolare mobilitazione sociale che viene descritta così: «Un’esperienza straordinaria che ha visto tra i protagonisti sin dalle prime battute la popolazione. Un gruppo di fedeli, avvertendo la necessità di far restaurare un manufatto da sempre oggetto di culto, presente nella chiesa più importante della cittadina ma sconosciuto al di fuori di quel territorio, cerca di destare l’interesse di massimi esperti nel settore della conservazione dei beni culturali». Facendo arrivare il gruppo di Restauratori Senza Frontiere che avvia lo studio, la scoperta, il restauro dell’opera.