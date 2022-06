Sboarina tra Tosi e il Nabucco, l’incontro mondiale delle famiglie con Papa Francesco e le altre pillole del 17 giugno

“Il no di Sboarina al patto con Tosi”, titola il quotidiano L’Arena, oggi. Ma nell’attesa del ballottaggio a Verona la vita continua, e il sindaco uscente (e non si sa se rientrante) deve presentare gli spettacoli scaligeri: nella qualità di presidente della Fondazione Arena di Verona, Sboarina il 22 giugno deve illustrare con la sovrintendente Cecilia Gasdia la prossima rappresentazione del Nabucco.

Papa Francesco e The beauty of the family

Nella Capitale conventi e istituti religiosi tutti pieni per ospitare i partecipanti al X Incontro mondiale delle Famiglie, in programma a Roma dal 22 al 26 giugno. L’evento, come annunciato con un video messaggio da Papa Francesco, si terrà in forma «multicentrica e diffusa» e avrà delle caratteristiche diverse rispetto agli appuntamenti degli anni precedenti. Sarà infatti diffuso anche in tutte le diocesi del mondo. Si parte mercoledì alla presenza di Bergoglio. La cerimonia di apertura, che ha come titolo The beauty of the family, si svolgerà nell’Aula Paolo VI.

Mariotti per la filiera del Kentucky

Un contributo di 5 milioni di euro in risposta agli aumenti dei costi delle materie prime e di produzione, dai fertilizzanti all’energia, senza dimenticare il gasolio, che si aggiungono ad acquisti annuali di tabacco per un ammontare di circa 16 milioni di euro. Manifatture Sigaro Toscano di fronte al nuovo scenario di crisi scende ancora in campo al fianco dei coltivatori della filiera di tabacco Kentucky. Definiti gli accordi sui prezzi di acquisto del tabacco Kentucky per la stagione del 2022 con le associazioni dei produttori di tabacco interviene sulle tariffe e sui contratti integrativi: la filiera del Kentucky è infatti una realtà importantissima del made in Italy: 2 mila addetti, circa 200 imprese familiari, oltre 1.300 ettari coltivati in Italia, soprattutto in Toscana, basso Lazio, Campania e in alcune realtà di Veneto e Umbria. Per l’amministratore delegato di Manifatture Sigaro Toscano Stefano Mariotti si tratta di «un segnale forte di vicinanza, con un approccio che soddisfa entrambe le parti e che auspichiamo possa essere sempre fruttuoso e garantire sostenibilità a lungo termine per questa importante e unica filiera».

Dallo chef Massimo Baroni arrivano i vip

Nuova vita per il Ristorante Bar del Fico, in via della Pace: la sera è una meta perfetta per vip e politici, anche per merito dello chef Massimo Baroni che ha ridato slancio al locale. Sala interna silenziosissima, mentre fuori c’è il caos. La proposta gastronomica è per tutti i gusti, e si può anche mangiare una pizza preparata al momento: di Baroni ne risentiremo parlare presto.

Al via gli eventi di South Garage

South Garage, concept store di via Brizi a Milano nato per unire il mondo delle due ruote alla moda, al design e al fine dining, organizza una vera e propria maratona di eventi aperti al pubblico per animare la lunga estate milanese. Appuntamenti non solo per i biker ma per tutti gli appassionati e curiosi in cerca di nuove location dove trascorrere il tempo libero. Mercoledì 22 giugno una grande festa celebrerà i 10 anni di attività dello store. Un’occasione per scoprire le diverse anime di South Garage e i suoi spazi. E da domenica South Garage diventa il punto di ritrovo cittadino per seguire Moto Gp e Formula 1 con MowGp. Per tre domeniche tra giugno e luglio nel cortile interno sarà allestito un maxi schermo per trasmettere alcune tappe delle principali gare di velocità su due e quattro ruote.

C’è il gin che salva gli elefanti

In occasione del World Gin Day, Elephant Gin ha presentato Orange Cocoa, una nuova referenza che amplia la gamma del distillato ispirato all’Africa. Si tratta di una variante che aggiunge alle note botaniche ed erbacee la freschezza delle arance biologiche spagnole e il gusto delle fave di cacao tostate per un profilo aromatico fresco e vellutato. Da non dimenticare che Elephant Gin si impegna da sempre a proteggere gli elefanti devolvendo il 15 per cento dei suoi ricavi alla alle fondazioni per la salvaguardia dell’elefante africano, per garantire la conservazione della natura.