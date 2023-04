Savona, ragazzo di 16 anni tenta di accoltellare la madre: fermato

Non era la prima volta: questo è il primo elemento da evidenziare in un fatto di cronaca come questo. Un ragazzo di 16 anni ha tentato di accoltellare la madre durante una discussione. Secondo quanto ricostruito dai militari, la discussione sarebbe iniziata dopo che la donna avrebbe rimproverato il figlio che stava spostando alcuni mobili per creare un set casalingo in cui girare un video da postare sui social.

Ragazzo tenta di accoltellare la madre

Un rimprovero che non è la causa del gesto, che ha radici ben più profonde, ma che ha fatto innescare la reazione del giovane che prima ha insultato e minacciato la madre e infine ha tentato di colpirla con una testata. Quando è stato allontanato dalla madre stessa, ha afferrato un coltello da cucina e le ha sferrato due fendenti ad un fianco senza però colpirla.

Il ragazzo non ha dunque ferito la madre, nemmeno quando ha tentato di disarmarlo, ferendosi lei stessa cercando di afferrare il coltello. L’adolescente a quel punto è fuggito ma, una volta in strada, ha danneggiato sia l’auto della madre che un altro mezzo parcheggiato nelle vicinanze. Al loro arrivo i Carabinieri hanno trovato la casa a soqquadro e la donna ferita: dopo essersi assicurati del suo stato di salute ed averla affidata alle cure del personale medico, hanno iniziato le ricerche del 16enne, trovandolo poco dopo.

L’arresto

Il giovane è stato arrestato ed accompagnato presso un centro di prima accoglienza a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Genova. Dovrà rispondere dei reati di tentato omicidio e danneggiamento. Come riferito dalle forze dell’ordine, il ragazzo avrebbe avuto già in passato atteggiamenti simili nei confronti della madre.