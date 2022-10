Savona, bocciatura «odiosa»: studentessa risarcita dal liceo dopo 11 anni

Si tratta di «disparità di trattamento, particolarmente stigmatizzabile per il suo carattere odioso, nei confronti di una ragazza minorenne». Così il Tar ligure dà ragione a una studentessa, risarcita dopo una bocciatura nel suo liceo 11 anni fa. La ragazza era stata bocciata nel 2011 per gravi insufficienze in matematica e fisica. «Avevo la media del 7,5 nonostante i voti pessimi di quell’insegnante che ci aveva preso di mira perché, secondo noi, non insegnava la sua materia e quindi doveva essere cacciata» aveva spiegato. Oggi è una professionista in architettura.

Studentessa risarcita dopo 11 anni

La prima sentenza a favore della giovane era arrivata già nel 2014, ma la scuola aveva impugnato la richiesta di risarcimento. Il ricorso era poi decaduto dopo 5 anni, ma nel frattempo gli anni erano passati. La ragazza, dopo la bocciatura considerata ingiusta dal Tar, aveva proseguito gli studi, fino alla laurea in Architettura, e aveva aperto un proprio studio dopo aver completato le procedure per l’accesso all’albo professionale.

«Era un incubo, quella professoressa ci trattava male davanti a tutti e ci assegnava voti gravemente insufficienti sulla base di parametri inconcepibili, magari perché avevamo usato un cancellino a vernice anziché una gomma» ha ricordato la giovane.

L’ammontare del risarcimento

Il liceo dove la ragazza era stata bocciata ora è stata tenuta a risarcire 10mila euro, di cui 1.300 per danni morali. «Parte del risarcimento riguarda i danni economici ma parte, circa 1300 euro, è riferito ai danni morali e vi assicuro che sono stati importanti» ha spiegato l’architetta.

Ora la donna ha dichiarato che userà il risarcimento per sistemare il suo appartamento. La studentessa risarcita non ha voluto commentare l’atteggiamento dell’istituto scolastico, che si era opposto al risarcimento impugnando la sentenza del Tar. Il danno dell’ingresso in ritardo del mondo del lavoro è stato considerato dal Tar basato su «illegittimità rimproverabili e non scusabili».