Saverio Vallone: età, moglie, film e carriera dell’attore figlio di Raf

Saverio Vallone è nato a Roma il 29 aprile 1955. Attore e regista teatrale italiano, è figlio degli attori Raf Vallone ed Elena Varzi. Dopo aver conseguito la maturità scientifica si è iscritto alla facoltà di farmacia presso l’Università “La Sapienza” di Roma, ma abbandonò gli studi preferendo la recitazione.

Saverio Vallone: biografia e carriera

Lasciati gli studi universitari, Saverio Vallone si diploma prima alla scuola di recitazione di Alessandro Fersen e completa poi la sua formazione presso la scuola Off Ramp Theatre di Hollywood, diretta da Dominic De Fazio, del quale è stato anche assistente. Esordisce giovanissimo al cinema nel 1975 quando ottiene una piccola parte in A mezzanotte va la ronda del piacere, per la regia di Marcello Fondato. Nel 1985 ottiene un ruolo da protagonista in un film di Ninì Grassia con il quale lavorerà fino al 1995.

Saverio Vallone vanta un’ampia filmografia: ha interpretato tra gli altri, Passione d’amore, per la regia di Ettore Scola, Vacanze d’estate, Una tenera follia con la regia di Ninì Grassia, Mosca addio, con la regia di Mauro Bolognini, Delitti per la regia di Sergio Pastore e Giovanna Lenzi, Non scommettere mai con il cielo e Il fascino sottile del peccato. In televisione ha prestato il volto in diverse serie: Il coraggio di Anna, Un caso di coscienza 1 e Un caso di coscienza 5 e Un matrimonio per la regia di Pupi Avati.

Nel 1988 è stato diretto a teatro dal padre Raf Vallone nell’opera La creazione del mondo e altre cose di Arthur Miller, mentre nel 2000 ha messo in scena come regista e coprotagonista una commedia divertente e surreale dal titolo In principio era la coppia. Nel 2003 si è occupato della regia teatrale di Io e Annie di Woody Allen e dal 1997 al 2011 ha diretto un proprio laboratorio teatrale presso il Liceo Caetani di Roma.

Saverio Vallone: moglie e figli

Per quanto riguarda la sua vita privata, l’attore ha sposato l’avvocato romano Paola Girolami e la coppia ha due figli: Caterina Vallone e Raffaele Vallone. Ha due sorelle, Arabella (sua gemella) che fa la cantante ed Eleonora che è un’attrice.