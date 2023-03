Saverio Loiacono morto a 23 anni: colto da un malore nel locale di famiglia

Saverio Loiacono, un ragazzo di 23 anni di Triggiano, in provincia di Bari, è morto dopo essere stato colto da un malore mentre domenica sera si trovava nel locale di famiglia. Il giovane si è accasciato al suolo davanti al padre e per lui non c’è stato nulla da fare.

Saverio Loiacono morto nel locale di famiglia

Secondo quanto ricostruito, Saverio era passato nella pizzeria di famiglia per ritirare una pizza e portarla a casa, dove avrebbe aiutato il fratello minore a fare i compiti. Ma il ritorno non è mai avvenuto. Il ragazzo ha avuto solamente il tempo di chiedere al padre se fosse pronta la pizza quando all’improvviso ha avvertito un malessere ed è caduto a terra. Nonostante i soccorsi siano intervenuti subito, i tentativi di rianimazione del personale sanitario sono stati vani: per Saverio non c’è stato niente da fare se non constatare il decesso.

Sarà l’autopsia, ora, a chiarire le cause della morte. Stando a quanto dichiarato dai famigliari, però, pare che il giovane non avesse mai accusato dei problemi cardiaci.

Chi era la vittima

Il ragazzo era un noto videomaker e dj, conosciuto in zona, come la famiglia, proprio per il loro locale. Profondo il cordoglio della comunità di Triggiano: in tantissimi lo ricordano, anche sui social, per il suo impegno e la sua passione per la fotografia. Alcuni colleghi parlano proprio dell’amore per il suo mestiere: «Ti vedo lì, con la tua giacca e il pantalone, con la tua solita maglietta nera, e mi viene un nervoso allucinante. Perché a 23 anni non si può morire. Caro Saverio, alla fine quell’obiettivo l’ho comprato e ti manderò lassù tantissime foto che realizzerò…».

E ancora: «Non ci sono parole, la vita è ingiusta carissimo Saverio, rimarrai sempre nei nostri cuori sarai sempre il nostro fotografo. Quanto ci siamo divertiti in quelle ore in quei giorni, la tua professionalità la tua pazienza fuori dal comune e nonostante la tua giovanissima età ci parlavi con entusiasmo dei tuoi progetti futuri ci mancherai immensamente meraviglioso ragazzo».