The Satanic Temple, baluardo contro la destra oscurantista Usa

Ha sede a Salem, in Massachussets, località nota per i processi alle streghe di fine 1600. Il suo simbolo è una statua nera di Baphomet alta 2 metri e mezzo. Una creatura diabolica a metà tra caprone e uomo e con grandi ali. E nel 2013 è stato riconosciuto dall’Internal Revenue Service degli Stati Uniti come “chiesa o associazione di chiese”. Ma, soprattutto, il The Satanic Temple è una risposta alla destra conservatrice, repubblicana e ultra-religiosa degli States. Ora la battaglia che gli adepti stanno combattendo è per garantire il diritto all’aborto dopo il ribaltamento della sentenza Roe v Wade che ha permesso a più della metà degli Stati di vietare o limitare l’interruzione di gravidanza. Del resto il terzo dei sette principi fondamentali su cui si basa questa chiesa recita: «Il proprio corpo è inviolabile, soggetto solo alla propria volontà». Un modo anche per aggirare le leggi: i fedeli infatti non riconoscono divieti e restrizioni sull’aborto. Una convinzione che ora è alla prova dei tribunali di Indiana, Idaho, Texas e Missouri.

I principi del Tempio Satanico sono un inno alla razionalità e alla libertà

Gli altri “comandamenti” sono un inno alla razionalità e alla libertà con un sentore di anarchia. il primo principio per esempio ricorda che «Bisogna sforzarsi di agire con compassione ed empatia verso tutte le creature secondo la ragione». E, ancora: «La lotta per la giustizia è una ricerca continua e necessaria che dovrebbe prevalere sulle leggi e sulle istituzioni». «Le libertà degli altri dovrebbero essere rispettate, inclusa la libertà di offendere. Invadere volontariamente e ingiustamente la libertà di un altro significa rinunciare alla propria». Il quinto principio sottolinea come «Le credenze dovrebbero conformarsi alla migliore comprensione scientifica del mondo. Bisogna fare attenzione a non distorcere mai i fatti scientifici per adattarli alle proprie convinzioni». Seguono gli ultimi due: «Le persone sono fallibili. Se si commette un errore, si dovrebbe fare del proprio meglio per correggerlo e risolvere qualsiasi danno che potrebbe essere stato causato» e «Ogni principio è un principio guida progettato per ispirare la nobiltà nell’azione e nel pensiero. Lo spirito di compassione, saggezza e giustizia dovrebbe sempre prevalere sulla parola scritta o parlata». Un mix di illuminismo, empatia e umanesimo. Frontman del tempio e suo cofondatore nel 2012 è Lucien Greaves, pseudonimo che usa anche per difendersi dalle continue minacce. Rigorosamente pallido, magro, con capelli lunghi raccolti in una coda di cavallo fermata con fasce nere, sfoggia il classico look heavy metal di moda tra gli Anni 80 e i 90. Al Guardian Greaves ha messo in chiaro che i suoi satanisti non credono né venerano il demonio in senso letterale ma lo interpretano come simbolo di ribellione e opposizione all’autoritarismo. Come si legge nel sito del Tempio Satanico infatti «abbracciare il nome Satana significa abbracciare un’indagine razionale rimossa dal soprannaturalismo e dalle superstizioni arcaiche basate sulla tradizione».

In 10 anni sono stati raggiunti più di 700 mila fedeli

Il gruppo ha iniziato le attività pubbliche nel gennaio 2013 e dopo 10 anni conta più di 700 mila membri con congregazioni in 24 Stati Usa e in sei Paesi tra cui Regno Unito, Germania e Finlandia. Il quartier generale di Salem è una ex agenzia di pompe funebri dipinta di nero. Per questo è impossibile non notarla nel quartiere residenziale fatto di casette color crema e bianche. L’interno è naturalmente in stile gotico: le pareti sono ricoperte da carta da parati vellutata e scura e le finestre hanno tende lunghe fino al pavimento. In una stanza troneggia Baphomet. Lo spazio è disponibile anche come location per matrimoni e gli sposi possono trascorrere la notte in una camera da letto da far invidia al Conte Dracula.

Contro l’omofobia e per la laicità di scuola e Stato

Tra le altre battaglie portate avanti dalla congregazione, si ricorda nel 2013 una messa rosa in segno di protesta contro la Westboro Baptist Church notoriamente omofoba e il suo fondatore Fred Phelps. La celebrazione prevedeva un bacio gay sulla tomba di sua madre. Nel 2016 invece sono stati organizzati dei Club Satan dopo scuola per promuovere «lo sviluppo intellettuale ed emotivo» dei ragazzi. Una iniziativa in risposta ai gruppi di studio della Bibbia promossi da gruppi cristiani. Negli ultimi anni il Tempio è andato però oltre le provocazioni, spendendo centinaia di migliaia di dollari per garantire nei tribunali il diritto all’aborto, il diritto alla libertà di parola e per proteggere i bambini dagli abusi. Nel 2019 la storia del Tempio di Satana è stata ricostruita nel documentario Hail Satan che ha contribuito ad aumentare la popolarità della chiesa ma anche la sua esposizione. Non a caso a giugno il quartier generale è stato dato alle fiamme. Un uomo che indossava una maglietta con la scritta “Dio” si è avvicinato alla veranda, ha versato liquido infiammabile e ha appiccato un incendio. Lo stesso Greaves è stato ed è tuttora oggetto di minacce di morte. Per questo lo scorso anno si è trasferito in un luogo segreto senza però mollare. «Abbiamo molto lavoro da fare per riportare la merda a un livello ragionevole», ha detto al Guardian. «E siamo ancora lontani dal riuscirci».