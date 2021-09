Serie A: questa sera Sassuolo-Torino, probabili formazioni e dove vedere la partita

Scende nuovamente in campo la Serie A con l’anticipo Sassuolo-Torino al Mapei Stadium di Reggio Emilia. I neroverdi guidati da Dionisi sono reduci dalla sconfitta per 2-1 contro la Roma di José Mourinho, ma dopo una prestazione di tutto rispetto. Dall’altra parte stasera ci sarà un Torino che domenica ha trovato i primi punti del campionato grazie al netto 4-0 conquistato in casa contro la Salernitana.

Sassuolo-Torino, dove vedere la partita

La gara valida per la quarta giornata del campionato, è in programma alle ore 20.45 al Mapei Stadium di Reggio Emilia e sarà visibile in esclusiva in diretta su DAZN. La telecronaca è affidata a Riccardo Mancini supportato dal commento tecnico di Massimo Gobbi.

Sassuolo-Torino, come scenderanno in campo

Sassuolo, probabile formazione

Sembra che Dionisi confermerà il 4-2-3-1 con in porta Consigli dietro a Chiriches e Ferrari. Sugli esterni di difesa dovrebbero esserci Toljan e Rogerio. A centrocampo confermata la coppia Maxime Lopez e Frattesi. Qualche sorpresa in avanti con il ballottaggio Scamacca-Raspadori con quest’ultimo in vantaggio. Dietro Berardi, Djuricic e Boga, con Traore che dovrebbe partire dalla panchina.

Sassuolo: Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori;

Torino, probabile formazione

Juric non cambia il modulo e schiererà il Torino con il solito 3-4-2-1, con unica punta Sanabria. A supporto sulla trequarti spazio a Brekalo e Linetty, con quest’ultimo favorito su Pjaca. Ansaldi è il favorito per occupare la corsia di sinistra, mentre sulla destra ci dovrebbe essere ancora Singo. In mezzo Lukic e Mandragora, mentre in difesa fiducia ancora al nuovo arrivato Zima, insieme a Bremer e Rodriguez. Nulla da fare per Izzo, che non sarà a disposizione a causa di un problema fisico.

Torino: Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Ansaldi; Linetty, Brekalo; Sanabria.

Sassuolo-Torino, chi arbitra la partita

A dirigere il match tra Sassuolo-Torino sarà il signor Marco Piccinini. A supportare il direttore di gara saranno gli assistenti Preti e Berti, oltre al quarto uomo Cosso. Al Var ci sarà l’arbitro Marini, assistito da Guia.