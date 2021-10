Serie A, Sassuolo-Inter: orario, formazioni, arbitro e dove vedere la partita

Nel match di Serie A in programma alle 20.45 di sabato 2 ottobre, i campioni d’Italia dell’Inter sfidano il Sassuolo, in una trasferta sulla carta più che insidiosa. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia il bilancio tra neroverdi e nerazzurri è in perfetto equilibrio, con quattro successi per parte: si prospetta un incontro davvero interessante. Le cose da sapere sulla partita.

Sassuolo-Inter, le formazioni

Grazie al colpo di testa di Berardi contro la Salernitana, il Sassuolo è finalmente tornato al successo dopo tre sconfitte consecutive. Alla ricerca di continuità, Dionisi punta su Raspadori in attacco, scelto a discapito di Scamacca, assistito appunto da Berardi, Djuricic e Boga, mentre sulla fascia destra dà fiducia a Muldur. In mezzo scontata la conferma di Maxime Lopez, fulcro del gioco emiliano. Inzaghi ritrova Correa, fuori dai convocati nelle ultime gare. Potrebbe fare coppia tutta argentina con Lautaro dal primo minuto, mentre potrebbe rifiatare Dzeko, comunque pronto a subentrare in caso di necessità. Infortunato cronico Sensi a parte, l’Inter è al completo e l’undici iniziale non cambierà granché rispetto a quello schierato dal tecnico nerazzurro contro l’Atalanta, in occasione del 2-2 casalingo dell’ultimo turno.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Müldür, Chiriches, Ferrari, Rogério; Lopez, Frattesi; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Correa, Lautaro.

View this post on Instagram Un post condiviso da U.S. Sassuolo Calcio (@sassuolocalcio)

Sassuolo-Inter, chi arbitra

La sfida tra Sassuolo e Inter sarà diretta da Pairetto. Assistenti di linea Longo e Margani, quarto ufficiale Gariglio. In sala Var c’è Nasca, coadiuvato davanti al monitor da Peretti.

Sassuolo-Inter, dove vedere la partita

Sassuolo-Inter verrà trasmessa in diretta da DAZN e Sky, che la rende disponibile anche sulla piattaforma di streaming NOW. Su DAZN telecronaca di Ricky Buscaglia, con Marco Parolo in cabina di commento. Su Sky racconto del match di Maurizio Compagnoni, affiancato da Luca Marchegiani.