Sasha Sabbioni, chi è la figlia di Natasha Stefanenko

Sasha Sabbioni è la figlia di Natasha Stefanenko e di Luca Sabbioni. Iil pubblico televisivo la conosce soprattutto per la sua partecipazione alla nona edizione di Pechino Express, dov’è stata concorrente a fianco della madre nel team Mamma e figlia. Ecco tutte le curiosità su di lei.

Chi è Sasha Sabbioni

La ragazza (oggi 23enne) è nata nel 2000 ad Ancona. Fin da piccola si è appassionata al mondo della moda e ha quindi deciso di intraprendere la carriera di modella. Nonostante gli shooting e le sfilate, ad ogni modo, Sasha non ha mai abbandonato gli studi e nemmeno lo sport, iscrivendosi alla Facoltà di Economia e Management dell’Università Cattolica di Milano e continuando ad allenarsi praticando nuoto.

Sasha, che ha ottenuto il diploma superiore a Los Angeles, è poi tornata in Italia per completare i suoi studi a livello universitario, ancora in corso. La giovane frequenta attualmente un particolare master, l’ESCP, che vanta un campus sparso su ben 6 città europee (Berlino, Londra, Madrid, Parigi, Torino e Varsavia). Proprio alla luce delle sue origini e delle sue esperienze ad oggi conosce tre lingue: l’italiano, il russo (a Oggi è un altro giorno ha raccontato che lo capisce, ma lo parla relativamente) e l’inglese.

La giovane è anche un’apprezzata e seguita influencer: sul suo profilo Instagram (@sabbbionisasha) vanta ad oggi oltre 55.000 follower che la seguono quotidianamente con affetto.

L’esperienza a Pechino Express insieme alla madre Natasha

Il pubblico televisivo l’ha conosciuta meglio grazie alla sua partecipazione alla nona edizione dell’adventure show di Sky Uno, dove ha partecipato al fianco della sua mamma. Le due hanno dimostrato una grinta invidiabile, diventando presto due delle concorrenti più temute dagli altri partecipanti. Il loro percorso è stato quasi perfetto: la coppia si è infatti classificata seconda, dietro ai vincitori Victoria Cabello e Paride Vitale (I “Pazzeschi”).