Sarzanini guarda il Vaticano, Gualtieri celebra la Repubblica Romana e i social inquinanti di Michielin: le pillole del 29 aprile

Venerdì mattina, Roma, sala Giubileo dell’università Lumsa: il cardinale Pietro Parolin e l’ex presidente del Consiglio (e molto altro ancora) Romano Prodi parlano di Papa Francesco e del suo impegno per la pace. Ma numerosi presenti sono distolti dalla figura della moderatrice dell’incontro: Fiorenza Sarzanini. Da tempo nei cosiddetti “sacri palazzi” si parla di lei come della prossima vaticanista del Corriere della Sera. Non resta che attendere.

Gualtieri pensa alla Repubblica romana

Il 30 aprile 1849 i difensori della neonata Repubblica Romana riportarono un’importante vittoria contro le truppe francesi giunte in città per deporre la Repubblica e ripristinare il dominio temporale pontificio. Per celebrare la ricorrenza, nella giornata di sabato 30 aprile, su iniziativa del Campidoglio guidato dal sindaco Roberto Gualtieri, si terranno alcune iniziative presso il Museo della Repubblica Romana e l’area monumentale del Mausoleo Ossario Garibaldino. Gli eventi sono promossi da Roma Culture, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. Servizi museali di Zètema Progetto Cultura. Si comincia con una rievocativa a cura dell’Istituto Internazionale di Studi Giuseppe Garibaldi. Dopo la deposizione di una corona di alloro in memoria dei caduti inumati nel Mausoleo, seguiranno brevi interventi commemorativi della storica battaglia del 30 aprile, svoltasi sulle balze del Gianicolo e in prossimità del Vaticano. L’evento sarà svolto in collaborazione con la Società di Mutuo Soccorso Giuseppe Garibaldi.

Bizzotto e Carner in latteria

Una parlamentare, Mara Bizzotto, e l’assessore regionale veneto all’Agricoltura Federico Caner passeranno la mattinata di sabato in latteria. Sì, perché a Farra di Soligo, nell’auditorium Santo Stefano, andrà in scena l’assemblea annuale dei soci di Latteria Soligo, «occasione per fare una riflessione sulla situazione del comparto lattiero-caseario veneto, anche alla luce della situazione attuale», secondo quanto scrivono gli organizzatori dell’appuntamento. Più che alla luce, al buio…

Paolo Bonacelli fa Re Lear

Un mese di maggio accompagnato dai versi e dalle narrazioni di autori quali Fedro, Apuleio, Marco Aurelio, Shakespeare e Conrad per riscoprire la storia di Roma all’insegna del sogno. Dal 6 al 29 maggio, otto appuntamenti di Teatro in cuffia di memorie antiche con Teatro Mobile – Drammaturgie d’ascolto e nuove percezioni, un progetto di valorizzazione dei beni culturali ed artistici ideato e realizzato da Teatro Mobile, in partnership con Illoco Teatro. Spettacoli per tutte le età, allestiti site specific in luoghi dal fascino intramontabile, come l’Area Archeologica di Ostia Antica, l’Area Archeologica dei Porti di Claudio e di Traiano di Fiumicino, Palazzo Chigi di Ariccia e il Museo delle navi romane di Nemi: siti archeologici e culturali da scoprire e riscoprire grazie alle originali produzioni, con prime assolute, presentate nell’innovativa modalità “in cuffia” e con grandi interpreti come Paolo Bonacelli. Sabato 7 maggio, nel pomeriggio, nel Teatro Romano di Ostia, Parco Archeologico di Ostia Antica, va in scena la prima di Lear, riduzione di Pina Catanzariti, con il grande Bonacelli nei panni di Re Lear, e con Raffaele Gangale, Piero Marietti, Fabrizio Parenti e Cecilia Zingaro.

Francesca Michielin: «I social inquinano»

Cantautrice, scrittrice e conduttrice Francesca Michielin ha partecipato a Verde Giffoni – Youth for the Present, iniziativa rivolta alla salvaguardia del pianeta e destinata alla Generazione Z. Davanti ai giffoners, 400 ragazze e ragazzi dai 14 ai 25 anni, il confronto si è animato sulle buone pratiche per essere più sostenibili. Dalle riflessioni più ampie sul ruolo del singolo nella società e sui linguaggi contemporanei, ai piccoli gesti quotidiani, legati al cibo, all’abbigliamento, al rapporto con la natura e con i mezzi digitali. «Se ogni tanto non volete rispondere al vostro ex su whatsapp sappiate che la giustificazione può essere ‘scusa non potevo perché sennò inquinavo’», ha detto Michielin. Verde Giffoni è organizzato dall’Ente Autonomo Giffoni Experience, co-finanziato dal ministero della Cultura – direzione generale per il Cinema e dalla Regione Campania, con il sostegno del Comune di Giffoni Valle Piana, di Conai (Consorzio Nazionale Imballaggi) oltre che dei sette consorzi di filiera per la raccolta, il recupero e il riciclo degli Imballaggi in: acciaio (Ricrea), alluminio (CiAl), carta e cartone (Comieco), legno (Rilegno), plastica (Corepla), plastica biodegradabile e compostabile (Biorepack) e vetro (Coreve).

Torna il Circuito stradale del Mugello

Ritorna questo fine settimana il Circuito stradale del Mugello, gara automobilistica di regolarità che rievoca quella omonima di velocità su tracciato stradale tenuta tra il 1914 ed il 1970 nota anche come Gran premio del Mugello. Una rievocazione fortemente voluta dall’Automobile Club d’Italia, l’Automobile Club Firenze e il Club Aci Storico che si terrà dal 29 aprile al primo maggio, con l’organizzazione della Scuderia Automobilistica Clemente Biondetti. Al Circuito stradale del Mugello di regolarità prenderanno parte ben 73 vetture fra le quali dei veri e propri gioielli come un’Alfa Romeo 6C 1750 SS Zagato (1929), una Aston Martin Le Mans (1933), due Fiat Balilla “Coppa d’Oro” (1933-1934), due Lancia Aurelia B20 (1952-1953) e un’Alfa Romeo Giulia TZ (1964). Prenderanno parte alle gare anche 18 vetture Gt stradali prodotte dal 1991 in poi, che rientrano nel raggruppamento denominato Tributo del Circuito Stradale del Mugello. Si entrerà nel vivo della gara il sabato, quando le vetture, in partenza dal Piazzale Michelangelo a Firenze, si dirigeranno alla volta delle Colline del Chianti, toccando località affascinanti come Radda e Castellina in Chianti, Colle di Val D’Elsa, San Gimignano, San Miniato per poi raggiungere il borgo di Vinci. La terra che ha dato i natali a Leonardo. Il Circuito Stradale del Mugello, dice Giuseppe Torchia, sindaco di Vinci, «è un evento di grande pregio e valore storico che richiamerà persone da tutta Italia e bellissime vetture a Vinci, che, dopo la bellissima esperienza del passaggio della 1000 Miglia nel 2019 e del recente Da Vinci Tribute, dimostra ancora una volta di saper attrarre nuove ed importanti manifestazioni di carattere motoristico».