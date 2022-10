Sardegna, padre e figlia dispersi in mare: ritrovati i corpi senza vita

Sono stati ritrovati in Sardegna i corpi del padre e della figlia che da giorni erano dispersi in mare. Le speranze dei familiari purtroppo sono state spezzate ma ormai entrambi possono avere una degna sepoltura.

Il ritrovamento dei corpi in mare di padre e figlia che erano dati per dispersi

La Guardia Costiera ha ritrovato i corpi di padre e figlia dispersi in mare, che erano scomparsi sabato sera dopo l’uscita in barca da Porto Pino, in Sardegna. Il riconoscimento è stato confermato da parte dei familiari ma per un’ulteriore conferma dovranno essere eseguiti alcuni esami. I corpi sono stati ritrovati in mare a pochi metri tra di loro.

Valentina Murgia, di 34 anni, residente in Germania era in Sardegna solo per trascorrere le sue vacanze mentre l’altro corpo ritrovato senza vita apparteneva al padre Gianmarco Murgia, 64 anni, originario di Giba, dipendente di una pizzeria a Masainas.

La probabile ricostruzione dell’incidente

Sabato erano iniziate subito le ricerche dei due dispersi in mare, grazie all’allarme dei familiari che non avevano più notizie di Valentina e Gianmarco, usciti in barca per praticare una semplice tour di pesca. I soccorsi si sono attivati immediatamente e per eseguire le ricerche hanno impiegato diversi veicoli. Tra questi, si segnalano l’uso di un ATR42 della Guardia Costiera, un elicottero A-109 della Sezione Elicotteri dei Carabinieri di Elmas scortato da un altro elicottero AW 139 del Nucleo Aereo Guardia Costiera di Decimomannu, oltre a varie motovedette della Guardia Costiera di Cagliari e a due di Sant’Antioco.

Appena trovate, le salme sono state trasferite nel cimitero di Sant’Antioco. Tuttavia, le ricerche stanno continuando per trovare anche l’imbarcazione dei due. Tra le tante ipotesi che hanno portato all’incidente la più gettonata è quella che ipotizza un tentativo del padre, ritrovato con i jeans addosso, di salvare la figlia in difficoltà in acqua. Comunque, la dinamica è ancora tutta da ricostruire e gli agenti stanno lavorando per avere un quadro chiaro sull’incidente in Sardegna.