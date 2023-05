Sarah Snook di Succession è diventata mamma: «La mia vita è cambiata»

Sarah Snook, la protagonista della serie di successo Succession, è diventata mamma. «La mia vita è cambiata», ha dichiarato l’attrice che con un post su Instagram ha approfittato anche per ringraziare i colleghi e la produzione della serie tv arrivata alla fine.

Sarah Snook è diventata mamma

La donna ha voluto condividere il lieto evento con tutti i suoi fan pubblicando una foto sulla sua pagina Instagram che ritrae il marito Dave Lawson mentre tiene in braccio il figlio ed insieme guardano finale di Succession. A corredo della foto, la Snook scrive: «Difficile esprimere cosa significa per me questo spettacolo».

E ancora: «Ho appena visto l’ultimo episodio dell’ultima stagione di qualcosa che ha cambiato la mia vita. E ora la mia vita è cambiata di nuovo. Grazie per tutto l’amore e il sostegno». Succession è giunta alla fine e Sarah Snook ha voluto ringraziare con un lungo post anche i suoi colleghi e la produzione per la fantastica esperienza vissuta: «È difficile esprimere ciò che questo spettacolo ha significato per me. I posti in cui sono andata, gli immensi talenti con cui ho potuto lavorare. Mi spezza il cuore sapere che è tutto finito. Ma il mio cuore doveva essere così pieno di tutti i ricordi, i bei momenti, le sfide e i trionfi, per essere in grado di spezzarsi del tutto… quindi questo mi rende grata».

«Mi mancherà tutto questo»

Un finale che racchiude mesi e mesi di lavoro e un’intensa collaborazione sul set che hanno arricchito l’attrice. Sarah Snook ha concluso il suo lungo post con parole di affetto e stima per i suoi colleghi: «Sono molto, molto orgogliosa e onorata dal duro lavoro di tutti, stagione dopo stagione. Abbiamo tutti fissato il livello massimo per gli altri, poi lo abbiamo superato e abbiamo brillato, in ogni ambito. Le amicizie, i copioni, le location, le battute, le mattine presto, i cambiamenti dell’ultimo minuto, tutti gli alti e i bassi: mi mancherà tutto questo. Le persone di questo show sono un gruppo di talento e sono orgoglioso di aver lavorato al loro fianco, ma sono le persone quelle che mi mancheranno di più».