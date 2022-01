Sarah. La ragazza di Avetrana, stasera su Tv8: il delitto di Sarah Scazzi al centro della docuserie in onda alle 21.30

Nuovo appuntamento con Sarah. La ragazza di Avetrana in onda stasera, giovedì 20 gennaio 2022, alle 21.30 su Tv8. Targata Sky Original e prodotta da Groenlandia, la docuserie in 4 episodi, tratta dall’omonimo libro scritto a quattro mani da Flavia Piccinni e Carmine Azzanni, ripercorre le tappe di una delle vicende che hanno tenuto l’Italia con il fiato sospeso: il delitto di Sarah Scazzi, la giovane ragazza di Avetrana scomparsa misteriosamente il 26 agosto 2010 e, dopo 42 giorni di ricerche, trovata morta. Attraverso interviste, testimonianze, ricostruzioni e materiale d’archivio, la serie si propone di esplorare tanto l’aspetto giudiziario quanto quello mediatico della storia, insistendo sull’eccesso di spettacolarizzazione a cui, negli anni, è stata sottoposta dai media.

Sarah. La ragazza di Avetrana: le cose da sapere sulla docuserie in onda stasera su Tv8 alle 21.30

Sarah. La ragazza di Avetrana: la misteriosa scomparsa di Sarah Scazzi

Era il 26 agosto 2010 quando Sarah Scazzi spariva senza lasciare traccia di sé nei 600 metri che separavano la sua casa da quella degli zii, Michele Misseri e Cosima Serrano. Quella mattina si era svegliata presto per prepararsi e raggiungere la cugina Sabrina, con la quale sarebbe andata al mare. È stata proprio lei che, non vedendola arrivare e chiamandola più volte al cellulare, ha dato l’allarme alle forze dell’ordine e avvisato Concetta Serrano, mamma della 15enne. Che, quella sera stessa, si era precipitata a denunciarne la scomparsa. La prima pista seguita dagli inquirenti è stata quella del rapimento a scopo di riscatto, strada immediatamente abbandonata in quanto le possibilità economiche della famiglia non avrebbero giustificato un’azione del genere. La ragazza, infatti, viveva da sola con la madre mentre il padre e il fratello Claudio lavoravano a Milano come muratori per un’impresa. Messa da parte la prima ipotesi, si è fatta largo l’opzione dell’allontanamento volontario, forse motivato dall’esigenza di raggiungere gli altri due familiari. Proprio da quel punto sono partite le indagini per provare a individuare un potenziale complice che potesse averla aiutata a partire.

Sarah. La ragazza di Avetrana: il ritrovamento del corpo e la confessione dello zio

Dopo un mese dall’accaduto, Misseri comunicava di aver ritrovato il cellulare della nipote in un uliveto, senza batteria e con la scheda sim. Recatosi in campagna per recuperare un cacciavite che aveva dimenticato, aveva riconosciuto il telefono da un ciondolo a forma di lattina legato allo schermo. Scazzi era ormai scomparsa da 33 giorni e le ricerche, nonostante segnalazioni e avvistamenti in tutta la penisola, andavano a rilento. Fino a quando, dopo 5 giorni di interrogatori, il contadino non confessò di aver trascinato la vittima nel suo garage per ucciderla con una corda. Ma non solo. Ammise anche di aver abusato della nipote dopo averla freddata, per poi gettare il cadavere in un pozzo. Portato in carcere, tuttavia, cambiò presto versione dei fatti: dopo qualche giorno, infatti, coinvolse la figlia Sabrina, dapprima etichettandola come complice e, successivamente, inquadrandola come responsabile materiale del delitto, al quale lui aveva partecipato occupandosi solo dell’occultamento del corpo. Nel frattempo, i risultati dell’autopsia avevano smentito gli abusi, invalidando una parte delle prime confessioni di Misseri.

Sarah. La ragazza di Avetrana: l’arresto di Sabrina Misseri e Cosima Serrano

La 22enne Misseri venne arrestata il 15 ottobre 2010 con l’accusa di omicidio volontario. Il movente, fornito dal padre, fu la gelosia: pare che le due avessero litigato per un ragazzo proprio il giorno prima del delitto. L’uomo in questione era Ivano Russo che, ignaro dei sentimenti di Scazzi, aveva iniziato una relazione con la cugina, poi interrotta bruscamente. Partendo da questi dettagli, gli investigatori iniziarono ad analizzare tutti gli sms scambiati con la vittima, alla ricerca di nuove prove e interrogarono Russo che sostenne di non averla incontrata prima del misfatto. Secondo i giudici del ‘processo a silenzi sul caso Avetrana’, concluso nel 2020, il 26enne avrebbe mentito per 10 anni sul suo ruolo nel delitto, trascinando anche la madre e il fratello nella falsa ricostruzione fornita ai pm. Convinzione che ha portato alla condanna a 5 anni di reclusione. Nel frattempo, i nuovi sviluppi sulle indagini accendevano i riflettori anche sulla figura di Cosima Serrano. Che, dopo essere rimasta a lungo sullo sfondo, venne arrestata con l’accusa di concorso in omicidio e sequestro di persona a seguito delle deposizioni di alcuni cittadini di Avetrana.

Sarah. La ragazza di Avetrana: la ricostruzione dell’omicidio

Mettendo insieme i pezzi, le indagini hanno portato alla ricostruzione delle dinamiche dell’accaduto. Una volta raggiunta casa della cugina per andare in spiaggia, Scazzi e Sabrina avrebbero incontrato Ivano Russo in paese. Vedendole litigare, il ragazzo si sarebbe allontanato in fretta consapevole di essere l’oggetto della disputa. L’astio tra le due (e tra le famiglie) avrebbe portato la più grande ad aggredire la 15enne e a ucciderla nella propria abitazione con una cintura. Trasportata in garage, la salma sarebbe stata nascosta da Michele Misseri, dal fratello Carmine e dal nipote Cosimo Cosma.

Sarah. La ragazza di Avetrana: le condanne definitive

Così, il 21 febbraio 2017, la Cassazione ha confermato l’ergastolo per Sabrina Misseri e Cosima Serrano. Michele Misseri è stato condannato a 8 anni di reclusione per occultamento di cadavere e inquinamento delle prove assieme ai due complici, il fratello e Cosma, che ottennero una condanna di 6 anni e interdizione dai pubblici uffici per un quinquennio. Condannato anche Ivano Russo a 5 anni per false informazioni ai pm e falsa testimonianza alla Corte d’Assise. Reato caduto in prescrizione a giugno 2021.

Sarah. La ragazza di Avetrana: ultimi aggiornamenti sul caso

Le ultime novità riguardano il secondo tronco delle indagini per depistaggio. Sono state annullate le condanne di Russo e Michele Misseri che, in questo frangente, avrebbero dovuto scontare 4 anni di reclusione per aver mentito, autoincolpandosi del fatto. Caduta in prescrizione anche la condanna di Elena Baldari e Claudio Russo, madre e fratello di Ivano Russo. Nonostante le sentenze definitive, tuttavia, la vicenda di Avetrana rimane avvolta da dubbi e ambiguità.