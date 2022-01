Sarah Felberbaum chi è: carriera e vita privata dell’attrice di Non mi lasciare stasera su Rai1

Secondo appuntamento con Non mi lasciare. Stasera 17 gennaio, alle 21,25 su Rai1, andranno in onda la terza e la quarta puntata della serie sul dark web con Vittoria Puccini nei panni di Elena Zonin, vice questore di Roma che da anni indaga sui casi di pedofilia online. Nel cast anche Alessandro Roja e Sarah Felberbaum. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Non mi lasciare, trama e cast delle puntate di stasera 17 gennaio 2022 su Rai1

Il primo episodio di oggi di Non mi lasciare inizierà con il piccolo Angelo (Duccio Gallorini) che si risveglia prigioniero in una stanza buia. Nel frattempo, Elena (Vittoria Puccini) ottiene il permesso di riprendere le indagini assieme a una task force appositamente creata per aiutarla a risolvere il caso di Gilberto, bambino ucciso all’inizio della serie. Sperano così di smantellare una volta per tutte la rete dei pedofili. La donna e i suoi, tra cui il vice questore di Venezia e suo ex amore Daniele (Alessandro Roja), scoprono che Gilberto (Mattia Sontacchi) credeva di chattare con una ragazzina di nome Sofia e che il ragazzo, convinto di andare ad un appuntamento con lei, è stato rapito e caricato su una barca.

Nel corso della seconda puntata, l’uomo che ha noleggiato la barca con cui Gilberto è stato rapito ha finalmente un nome. Si tratta di Pietro Tomà (Riccardo Leonelli), che si scopre essere cresciuto in un orfanotrofio. Elena, con la complicità di Daniele, riesce a trovare un modo per intrufolarsi in casa dell’uomo e leggere alcuni dati dal suo computer. Scopre così non solo legami con il rapimento di Gilberto, ma anche che è l’uomo è parte di una rete che da diverso tempo rapisce diversi ragazzini con l’inganno.

Nel cast anche Sarah Felberbaum nei panni di Giulia Vianello, moglie di Daniele e grande amica di Elena. Figurano poi anche Eugenio Franceschini, Maurizio Lombardi e Sandra Ceccarelli. La fiction è ambientata principalmente nella città di Venezia, anche se per diverse scene di interni la troupe ha girato a Roma.

Sarah Felberbaum, carriera e vita privata dell’attrice di Non mi lasciare stasera 17 gennaio 2022 su Rai1

Sarah Felberbaum, carriera professionale

Volto di Giulia Vianello è Sarah Felberbaum, attrice nata a Londra il 20 marzo 1980 da madre inglese e padre statunitense, a sua volta di origini russo-ungheresi. La famiglia si è però trasferita in Italia quando Sarah aveva appena un anno e da lì non si è più mossa. Dopo gli esordi come modella, si è fatta conoscere in tv grazie ad alcuni spot pubblicitari con Sergio Castellitto e Francesco Mandelli, prima di essere protagonista di alcuni videoclip di Zero Assoluto e Nek.

Dopo la conduzione di Top of the Pops (2000) e Unomattina Estate (2002), ha recitato nella miniserie Caterina e le sue figlie (2005) e Giorni da leone 2 (2006). Il primo ruolo da protagonista è giunto nel 2007 grazie a La figlia di Elisa – Ritorno a Rivombrosa, dove ha dato vita al personaggio di Agnese Ristori. Per i cinema, nel 2010 è in Ti presento un amico di Carlo Vanzina e nei due film di Fausto Brizzi Maschi contro Femmine e Femmine contro Maschi. L’anno successivo, per il ruolo da protagonista ne Il gioiellino, ha ottenuto una nomination di David di Donatello. Nel 2012 è apparsa nella fiction Il giovane Montalbano nei panni di Livia, storica fidanzata del protagonista.

Hanno fatto seguito Il principe abusivo di Alessandro Siani e Una piccola impresa meridionale di Rocco Papaleo. Sarah Felberbaum ha poi fatto parte del cast de I Medici, fiction di Rai1 e Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto, sbarcato su Sky durante le feste natalizie.

Sarah Felberbaum, vita privata e Instagram

Per quanto riguarda la sfera sentimentale, Sarah Felberbaum è sposata con l’ex calciatore della Roma Daniele De Rossi dal 2015. La coppia ha due figli, Olivia Rose (2014) e Noah (2016). Attiva sui social, ha un profilo Instagram che conta 286 mila follower dove condivide scatti personali e momenti sul set.