Sara Venturini morta per un malore improvviso: disposta l’autopsia

Un malore in casa l’ha stroncata. Così è venuta a mancare Sara Venturini, morta a soli 30 anni e per la quale la procura di Vicenza ha disposto l’autopsia per fare chiarezza. La 30enne era originaria di Altavilla Vicentina, ma abitava a Bolzano Vicentino. Quando il compagno l’ha vista a terra, si è reso conto che non respirava e ha allertato i soccorsi.

Sara Venturini morta: la procura dispone autopsia

All’arrivo del 118, però, Sara Venturini era già morta. Due sono le ipotesi al vaglio degli inquirenti: un malore improvviso, oppure una patologia pregressa che non era mai stata riscontrata. La morte della 30enne, che sembrava godere di ottima salute, sembra inspiegabile. Per questo, la procura di Vicenza ha deciso di disporre un’autopsia. La salma è quindi a disposizione dell’autorità giudiziaria, che la riconsegnerà ai familiari per le esequie solo dopo l’esame autoptico.

Infatti, non sono chiare le cause della morte. L’ipotesi più probabile è che la donna non si sia sentita bene e che la sua morte sia naturale nonostante l’età, perché non avrebbe segni o lividi che facciano presupporre una violenza o una colluttazione. Il malore non le avrebbe dato nemmeno il tempo di chiedere aiuto.

La giovane sarebbe stata colta da malore

«Sara, cugina mia veglia su di noi con i nostri cari angeli a proteggere le persone che ami. R.I.P. angelo nostro» scrive il cugino sul profilo Facebook, pubblicando anche una foto della donna deceduta in casa a seguito di un malore.

Il cugino ha ricevuto tantissima solidarietà e messaggi di condoglianze da circa 67 persone sotto il post di Facebook. Non ci sarebbero stati dei segnali, secondo chi conosceva la ragazza, che avrebbero anche solo lontanamente fatto pensare a un evento del genere. Per questo, la procura ha disposto l’autopsia, cercando di fare chiarezza su alcuni punti oscuri.