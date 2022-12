Sara Tommasi, tutti assolti gli uomini accusati di stupro di gruppo

Sono stati assolti tutti gli uomini accusati di stupro di gruppo ai danni della showgirl Sara Tommasi. Secondo i giudici infatti, non fu violenza sessuale, in quanto alla fine del processo non è stata possibile provare con certezza l’accusa. Tuttavia, non ci sono ancora dichiarazioni ufficiali da parte dei giudici in merito alle motivazioni della sentenza.

Sara Tommasi e le accuse di stupro

Sara Tommasi aveva denunciato quattro uomini per stupro di gruppo. La showgirl aveva raccontato che nel 2012 venne condotta in un albergo a Buccino in provincia di Salerno con una scusa, quella di realizzare alcune foto per un calendario di beneficenza. Tuttavia, lì venne drogata e stuprata. Secondo il racconto della donna, gli uomini l’avrebbero fatta assumere della droga senza il suo consenso e avrebbero poi proseguito con la violenza sessuale. Nel frattempo, la Tommasi avrebbe dovuto subire ciò e non sarebbe stata nelle condizioni per poter respingere quest’assalto.

Inoltre, gli uomini avrebbero anche deciso di girare un film pornografico mentre la donna era in queste condizioni. Anche in questo caso, la showgirl ha dichiarato che non era in uno stato mentale lucido per poter decidere se partecipare oppure no.

La decisione dei giudici del Tribunale di Salerno

I giudici del Tribunale di Salerno hanno assolto gli uomini che Sara Tommasi aveva accusato. Il processo era iniziato nel 2013 e ora si è arrivato a un verdetto: assoluzione per i quattro accusati. Non si conoscono però, la decisione che ha spinto i giudici ad emettere questo verdetto. Ora bisognerà aspettare novanta giorni per il deposito.

Tommasi aveva accusato di stupro di gruppo il suo manager di allora, Federico De Vincenzo, gli attori Fausto Zulli e Pino Igli Papali, il regista del film Max Bellocchio e il produttore del film Giuseppe Matera. I quattro uomini sono stati assolti ora mentre il produttore Matera aveva optato per il rito abbreviato, venendo condannato a due anni e dieci mesi di carcere.