Sara Soresi, polemica sul post contro la befana Drag. Lucarelli: «Che squallore»

Sono diventate virali le parole di Sara Soresi, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale a Piacenza che ha polemizzato sulla presenza, in occasione dell’Epifania, di una «befana giovane e con tratti maschili molto simile alla Drag Queen Stanga Rame». Selvaggia Lucarelli ha condiviso il suo post citando alcuni «commenti immondi di concittadini amici di partito».

Il post di Sara Soresi sulla befana Drag Queen

L’esponente politica ha postato sui propri canali social la foto della befana che il 6 gennaio ha incontrato i bimbi del quartiere Infrangibile in un evento organizzato in collaborazione con l’Amministrazione comunale. A vestire i panni non era «una donna, magari una nonnina» come auspicato dalla stessa, bensì una Drag Queen. Un modo per «buttarla in politica» e una scelta che, secondo la Soresi, non sarebbe stata gradita a tutti i genitori, tanto che alcuni l’avrebbero contattata spiegandole che «i figli, una volta tornati a casa, hanno domandato come mai la befana fosse giovane e con la voce da uomo».

Immediata la replica del sindaco Katia Tarasconi, che ha parlato di «polemica inutile e fuori luogo volta ad etichettare quello che etichette non ha».

La polemica di Selvaggia Lucarelli e la replica della capogruppo

La capogruppo ha in seguito rimosso il post, ma non prima che Selvaggia Lucarelli ne leggesse il contenuto e i commenti del calibro di «Ma come, non sei al corrente che hanno pure cambiato la canzoncina in “La befana vien di notte con le [email protected] tutte rotte, si è vestita da travona questa vecchia befanona» e «Una befana con una scopa in più tra le gambe» – parole a cui la Soresi ha messo like. «Squallore a parte, la signora è un po’ distratta: sono decenni che gli uomini amano travestirsi da befana e lo fanno anche in occasioni pubbliche legate all’evento. Perfino su Wikipedia, alla voce befana, c’è la foto di un befano alla famosa manifestazione per l’Epifania di Gubbio», ha aggiunto la giornalista.

La Soresi ha così replicato: «Ebbene sì, sono stata oggetto di attenzione da parte della intelligentissima e mai fuori luogo Selvaggia Lucarelli. Che dire, un post lodevole e ricco di significato. Per citarla: detto ció, questo è quello che il giornalismo ha da offrire».