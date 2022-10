Sara Simeoni oggi: età, marito, figli e biografia dell’ex altista italiana

Sara Simeoni, una delle atlete più famose dello sport azzurro nel mondo, sarà ospite di Oggi è un altro giorno, il programma condotto da Serena Bortone su Rai 1. L’ex altista, adesso 69enne, ha vinto la medaglia d’oro nelle olimpiadi di Mosca nel 1980. Fra le sue conquiste più importanti ci sono anche il campionato europeo del 1978, le due medaglie d’oro alle Universiadi e ai Giochi del Mediterraneo oltre a quattro titoli di campionessa europea indoor.

Sara Simeoni oggi: chi è diventata l’altista azzurra

Sara Simeoni oggi ha 69 anni e insegna Scienze Motorie all’Università. Da quanto ha interrotto la sua carriera di sportiva, più volte ha partecipato come ospite a programmi televisivi. È nota per essere stata una delle atlete italiane più apprezzate a livello mondiale, soprattutto per la capacità di presentarsi ai grandi appuntamenti al top delle condizioni. La sua grande forza mentale è passata alla storia quando ha conquistato nel 1980 la medaglia d’oro ai Giochi Olimpici di Mosca, nella specialità di salto in alto.

Nata in Veneto, a Rivoli Veronese, il 19 aprile 1953, si è appassionata allo sport da bambina, cominciando a frequentare le pedane di atletica. Nel 1978 ha conquistato a Brescia il record del mondo (2,01 m) durante una riunione di atletica tra la nazionale Italiana e quella polacca, e da allora è cresciuta diventando la leggenda dello sport azzurro che tutti conoscono. Sara Simeoni è stata anche quattordici volte campionessa mondiale e ha detenuto il primato italiano di metri 2,01 per ben 36 anni, misura che le è valsa anche il record del mondo della sua specialità: il salto in alto.

Tra le altre conquiste dell’atleta si ricordano gli Europei, con la vittoria, ben 4 volte, degli Europei indoor e due volte a testa Universiadi e Giochi del Mediterraneo. Ha conquistato anche due argenti alle Olimpiadi, tra cui quello straordinario di Los Angeles 1984 quando, reduce da un grave infortunio e con pochissimi allenamenti alle spalle, sfoderò una prestazione memorabile. Superò i 2 metri che le diedero appunto il secondo posto dietro Ulrike Meyfarth.

Il marito dell’atleta

Sara Simeoni si è sposata con Erminio Azzero nel 1987, anche lui ex atleta italiano. Dal loro amore è nato il figlio Roberto, promessa italiana del salto in alto.