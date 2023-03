Sara Shaimi e Sonny Di Meo si sposano: «Il nuovo mondo ci aspetta»

Sara Shaimi e Sonny Di Meo si sposano. Queste le parole che hanno stupito i fan che dopo la recente crisi che aveva fatto temere una rottura: «Il nuovo mondo ci aspetta».

Sara Shaimi e Sonny Di Meo si sposano il 5 marzo

La coppia è nata a Uomini e Donne nel 2020 e, dopo una crisi di coppia e il presunto tradimento di De Meo con Aurora Colombo, l’amore ha trionfato. I due sono ritornati insieme appena un mese fa ed ora, inaspettatamente, annunciano il grande passo. Le nozze saranno celebrate il 5 marzo. A confermare la notizia anche l’ex tronista di Uomini e Donne ed amico della coppia Amedeo Venza: «Sara e Sonny si sposano, il matrimonio avverrà domenica 5 marzo».

La loro storia d’amore

Un rapporto intenso che cominciò a vacillare dopo due anni quando l’amore sembrava ormai al capolinea. A dicembre scorso, infatti, Sara annunciò la rottura parlando di un tradimento del suo (ormai ex) fidanzato con Aurora Colombo, ex corteggiatrice della trasmissione. Una breve parentesi visto che, a gennaio, la stessa aveva raccontato del ritorno di fiamma. «Vivremo insieme perché la distanza è stata uno dei motivi di tantissimi problemi».

La coppia ha avuto molti alti e bassi. La stessa Shaimi aveva confidato ai fans dei continui scontri: «Abbiamo due caratteri fortissimi e completamente diversi. Io non mi facevo mettere i piedi in testa e a volte non capisco delle cose semplici, cose che magari a Sonny facevano soffrire perché io guardavo nella mia direzione e per me era quella giusta. L’ultima volta siamo arrivati a una cosa brutta perché in questo caso Sonny voleva veramente non tornare indietro perché comunque soffriva. Io poi ho capito ovviamente i miei errori. Non si è trattato di tradimento, però poi ho capito anche le motivazioni che hanno spinto lui a comportarsi in questo modo». Ma ora l’amore ha trionfato.