Sara Pedri, stop alle ricerche nel lago in Trentino: «Non è una fine ma un inizio»

«(…) L’attesa è stata e continuerà ad essere difficile, ma viene addolcita dalle parole e dai pensieri spesi da tutte le persone che ci hanno sempre sostenuto e mostrato vicinanza da quando Sara è scomparsa». Così parla Emanuela, la sorella di Sara Pedri. La ginecologa è scomparsa da Forlì il 4 marzo 2021.

Sara Pedri, stop ricerche nel lago in Trentino, perché?

«Nonostante la grande delusione di non averla trovata e portata a casa, siamo sempre stati realisti e consapevoli che poteva andare così. Parlando con il comandante Maggiore Guido Quatrale, che ringraziamo con tutto il cuore per l’impegno e la grande professionalità, ci siamo ripromessi che continuerà ad esserci una costante perlustrazione ed un’attenzione speciale al lago per cercare Sara perché, a detta sua, ‘Sara è diventata come una loro figlia’. Le ricerche non finiranno mai finché Sara non torna a casa. Non è una fine, ma un inizio» sottolinea la sorella.

Le ricerche si fermano per «due motivi fondamentali: l’ambiente avverso e il tempo passato» scrive la sorella su Facebook. La famiglia ha tenuto a ringraziare l’unità cinofila dei carabinieri di Bologna, il nucleo sub di Genova e i vigili del fuoco di zona tra Cles, Cagnò, Tassullo, Taio e Banco e i volontari.

Le indagini in corso

«Io e la mia famiglia ringraziamo sempre l’Associazione Penelope Italia Odv che è parte integrante di questa ricerca continua, senza la quale nulla di tutto questo sarebbe potuto succedere. Un grandissimo grazie va a tutti voi che non ci avete mai abbandonato e avete reso l’attesa più dolce con pensieri e parole di sostegno e vicinanza» conclude la sorella.

«A Sara vogliamo bene tutti, non la ama solo la sua famiglia, ma la amano in tanti. E questo è il miracolo più grande che sia avvenuto. Trasformare la sua assenza in una nuova presenza» invita Emanuela, ricordando che Sara è ormai diventata la figlia di tutti.