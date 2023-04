Sara Pedri, nuove ricerche: il cane fiuta una traccia sul lago

Grazie alle condizioni meteo che hanno determinato un abbassamento del livello dell’acqua, sono potute riprendere, già dalla fine di marzo, le ricerche di Sara Pedri. La ginecologa di Forlì era scomparsa senza lasciare traccia il 4 marzo del 2021. La sua automobile era stata ritrovata proprio nella zona del lago di Santa Giusta a Cles, in Val di Non (Trento), a ridosso del bacino idrico.

Si torna a sperare con le nuove ricerche di Sara Pedri

La novità nelle operazioni condotte è stato l‘utilizzo di un cane da ricerca cadaveri altamente specializzato, appartenente al Nucleo cinofili dei carabinieri di Bologna. L’agente a quattro zampe si è concentrato sulle rive scoscese del bacino in località Castellaz e nella parte nord del lago dove affluisce il Noce. Grazie al fiuto dell’animale, i vigili del fuoco – come riportato dal Corriere del Trentino – a bordo di alcuni gommoni, hanno battuto l’intero lago e le sponde riemerse oltre a quelle percorribili a piedi. Dalla due giorni di ricerca concentrata nella zona, non sono emersi esiti significativi, nonostante sia stato utilizzato un escavatore per rimuovere centinaia di metri cubi di fango depositato. Le ricerche dei militari della compagnia di Cles non si interromperanno, ma continueranno con cadenza periodica. Per ottimizzare le risorse, sono stati allertati anche i pescatori della zona, qualora dovessero rilevare qualche traccia indicativa.

La scelta di non coinvolgere i media per non intralciare le forze dell’ordine

Intanto è di 6 ore fa il post della pagina intitolata Verità per Sara Pedri, dove si legge: «Alla domanda: Ma, Sara, la state cercando? […] SÌ, Sara la stiamo cercando ancora, ed ancora la cercheremo, nonostante il tempo, nonostante la distanza, nonostante la difficoltà ambientale, nonostante il cane continui a fiutare in un punto ma non si trovi nulla. Questa volta però abbiamo rispettato la volontà di non coinvolgere i media per far lavorare le forze dell’ordine senza interruzioni, visto che i giorni a disposizione per la ricerca sono sempre ristretti. Abbiamo atteso che la notizia arrivasse direttamente da chi di dovere e finalmente posso condividerla con voi che siete sempre con noi. La famiglia ringrazia ancora una volta il Comandante Guido Quatrale e tutta la sua squadra con la promessa che le perlustrazioni sul lago continueranno come sempre, fino alla prossima ricerca. Noi non ci arrendiamo perché la speranza è l’ultima a morire. […]. Grazie di cuore come sempre per la vostra costante attenzione. Un abbraccio a tutti».