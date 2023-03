Sara Loiero morta in un incidente a Sissa Trecasali: aveva 22 anni

Un’auto è finita nel fossato a Sissa Trecasali, in provincia di Parma: nell’incidente è morta una ragazza di 22 anni, Sara Loiero. Alla guida il fratello della vittima che si trova ora in ospedale in gravissime condizioni.

Incidente a Sissa Trecasali: morta Sara Loiero

I fatti si sono verificati nella serata di sabato 18 marzo 2023. L’auto in cui viaggiava la giovane assieme al fratello, che era alla guida, è finita in un fosso a Borgonovo di Sissa. La ragazza è rimasta incastrata nella vettura. Estratta in gravi condizioni, è stata trasportata dai soccorritori all’ospedale Maggiore di Parma e ricoverata in Rianimazione, ma purtroppo è deceduta nella notte fra sabato e domenica. Grave ma non in pericolo di vita il fratello. I due ragazzi, insieme alla famiglia, si erano trasferiti da poco dalla Calabria e la 22enne frequentava l’Università a Parma.

Ancora poche chiare le dinamiche dell’incidente. Dalle prime ricostruzioni, sembrerebbe che il conducente abbia perso il controllo dell’auto che è finita nel canale, ribaltandosi.

Indagini in corso

L’allarme è scattato subito e sul posto sono accorse le ambulanze di San Secondo e Colorno, che hanno trasportato d’urgenza i due fratelli all’Ospedale Maggiore di Parma. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area dell’incidente ed i Carabinieri della compagnia di Fidenza stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto. La vettura su cui viaggiavano i due ragazzi è finita fuori strada piombando a forte velocità in un fosso a lato della strada. A Crucoli Torretta, in provincia di Crotone, paese di origine della famiglia, è stato proclamato il lutto cittadino.

Questo il messaggio dell’amministrazione comunale: «Tutta l’Amministrazione esprime il proprio cordoglio alla famiglia Loiero. Si invitano tutti i cittadini, le associazioni con tutte le altre organizzazioni sociali, ad esprimere in forma autonoma la loro partecipazione al lutto cittadino, in segno di raccoglimento e rispetto per l’accaduto”, il messaggio dell’amministrazione comunale».