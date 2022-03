Sara Lazzaro, chi è: compagno e vita privata dell’attrice

Attrice nata da padre italiano e madre americana, Sara Lazzaro ha recitato in numerosi film e fiction tra cui, tra i più recenti, Doc – Nelle tue mani e 18 regali: vediamo chi è, quali sono state le tappe più significative della sua carriera e cosa si sa del suo compagno.

Chi è Sara Lazzaro

Dopo un’infanzia trascorsa tra Padova e Carmel (California), ha conseguito la laurea in Arti visive e dello spettacolo presso lo IUAV (Istituto Universitario di Architettura di Venezia). Trasferitasi a Londra, si è laureata al Drama Centre con un Master in Performance e ha recitato in diversi spettacoli teatrali prima di fare il suo debutto nel mondo cinematografico con il film Blind Maze di Heather Parisi (2009). Da qui ha avuto inizio la sua ascesa, con ruoli sempre più importanti tra cui quello in The Young Messiah (2016) per cui ha anche vinto il Leone di Vetro come attrice rivelazione.

Tra gli altri film in cui ha recitato vi sono 18 regali (2020), che le è valsa una menzione speciale alla 78° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, Welcome Venice (2021) e Siccità (2022). Per quanto riguarda le fiction, ha invece fatto parte del cast di Braccialetti rossi, Volevo fare la rockstar e Doc – Nelle tue mani. In particolare in quest’ultima veste i panni di Agnese Tiberi, direttrice sanitaria del policlinico ed ex moglie del protagonista Andrea Fanti (Luca Argentero).

Sara Lazzaro: il compagno

Quanto alla sua vita privata, sono pochissime le informazioni note. Sara è infatti molto riservata e non ama condividere eventi o foto personali sui social. Ciò che si sa è che al momento ha un compagno di cui non ha mai voluto rivelare l’identità né la professione. In una recente intervista a Vanity Fair, alla giornalista che le ha chiesto se sia un attore e se lo dirigerebbe, si è limitata a rispondere che “lui non vedrebbe l’ora”.