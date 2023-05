Sara Guglielmi, chi è la fidanzata di Maurizio Ferrini

Sara Guglielmi è la fidanzata e manager del comico e attore Maurizio Ferrini, conosciuto grazie al personaggio della Signora Coriandoli. I due si sono conosciuti quando l’uomo stava attraversando un periodo difficile.

Chi è Sara Guglielmi, fidanzata di Maurizio Ferrini

Nel corso della sua carriera, la donna ha lavorato nel campo della comunicazione per diverse tipologie di aziende e istituzioni. Da quando ha avuto modo di conoscere Maurizio, è diventata anche sua manager e lo accompagna nei suoi progetti lavorativi. Ferrini ha vissuto il massimo del successo durante tutti gli anni ’80 e ’90, ma successivamente ha dovuto affrontare alcuni problemi economici. Momenti difficili che è riuscito a superare proprio grazie a Sara, che gli è stato vicino e l’ha supportato.

Il personaggio della Signora Coriandoli è infatti ritornato in tv e a teatro anche grazie al lavoro della donna, definita dal comico come «l’angelo che mi sta vicino». Parlando della compagna, l’attore ha dichiarato che il loro rapporto è come quello di una «coppia spirituale» proprio perché ognuno è l’angelo custode dell’altro.

La loro storia d’amore

I due si sono conosciuti mentre l’attore stava attraversando un brutto momento legato alla mancanza di lavoro e ai problemi economici. «Ero ricchissimo, avevo una BMW di lusso, una moto che Valentino Rossi si sognerebbe. Tutti mi conoscevano, non c’era una boutique in cui non mi chiedessero autografi, regalandomi di tutto. Alla fine mi sono ridotto sul lastrico, ero disperato e pronto a chiedere l’elemosina», ha confessato l’uomo.

E, riguardo alla compagna: «Ci siamo conosciuti in un momento di grande depressione per me, anche sul piano professionale. La definirei una compagna con cui abbiamo raggiunto una grande affinità dal punto di vista spirituale, cosa ancora più apprezzabile in un’epoca di materialismo imperante come quella che stiamo vivendo».