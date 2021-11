Sara Cunial, chi è la deputata che potrà entrare in Parlamento senza Green pass

Ha vinto il ricorso, adesso potrà entrare senza Green Pass in Parlamento, aprendo probabilmente una breccia dentro cui proveranno a tuffarsi in tanti. Il presidente del Collegio d’appello della Camera dei deputati Andrea Colletti ha accolto la richiesta di sospensiva avanzata dalla deputata del gruppo Misto Sara Cunial. Il provvedimento, un decreto cautelare monocratico, adesso dovrà essere esaminato dal Consiglio di giurisdizione della Camera il prossimo 1 dicembre. Ma non cambia la sostanza, almeno per il momento. La donna, romana di 42 anni, insieme ad altri colleghi, ma anche a funzionari di Montecitorio, aveva presentato ricorso contro la delibera dei questori al tribunale interno di primo grado di Montecitorio presieduto da Alberto Losacco, esponente del Partito democratico.

Covid Pass: le parole alla Camera dei Deputati della deputata Sara Cunial” https://t.co/RQmIiazMsl 28 — Tommaso Iacobellis 🇮🇹 (@IacobellisT) November 18, 2021

Il travagliato iter del procedimento avviato da Sara Cunial

L’obiettivo, oggi raggiunto, era chiedere una sospensiva immediata, dovuta alla necessità di entrare alla Camera per votare. All’istanza, in un primo momento respinta, è seguito, dunque, l’appello presentato da Cunial al presidente del collegio della Camera dei deputati Andrea Colletti, ex membro del Movimento 5 stelle e adesso in Alternativa C’è, che ha invece accolto il ricorso. Superiore è stata infatti ritenuta la ragione della donna di dover presenziare in Aula per votare e quindi esercitare il mandato di rappresentanza popolare.

Chi è Sara Cunial

Sara Cunial, nata a Roma, ma di origini venete, ha 42 anni e nel 2018 venne eletta in Parlamento tra le file del Movimento 5 stelle. Da questo fu successivamente espulsa, in quanto accusò i pentastellati di difendere le agromafie. Fervente No vax, già nel 2018 paragonò a un «genocidio» le vaccinazioni. Una tesi, naturalmente portata avanti con ancora maggiore determinazione in tempo di Covid. Cunial ha infatti associato i test per il vaccino alle «sperimentazioni dei nazisti» e durante il primo lockdown si schierò apertamente contro la «reclusione degli italiani». A due giorni fa, invece, risale la visita al carcere di Fuorni, Salerno. Dove insieme a due americani ha interrogato un hacker ex dipendente di Leonardo su un presunto complotto anti Trump, di cui erano convinti i membri del Qanon.