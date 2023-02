Sara Battisti, altro che lady Ruberti: chi è la regina di preferenze del Pd

Altro che «compagna di…». Sara Battisti non ci sta a essere etichettata soltanto come la dolce metà di Albino “Rocky” Ruberti, l’ex capo di gabinetto e fedelissimo del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, finito in disgrazia e dimessosi dal Campidoglio dopo il video choc dello scorso agosto che testimoniava una furiosa lite con alcuni compagni di partito all’uscita da un ristorante di Frosinone. No, perché Battisti ha 41 anni di cui oltre la metà trascorsi a mangiare pane e politica, a partire dall’esperienza nella Sinistra giovanile dei Ds, nel 1996. E ci tiene a precisare che ha conosciuto Ruberti solamente dopo essere diventata per la prima volta consigliera regionale. D’altronde, che ci sappia fare lo dimostra il clamoroso exploit alle Regionali nel Lazio 2023.

A Frosinone il Pd ha preso 10 punti più della media regionale

Una conferma con 17.400 preferenze, campionessa di consensi per il Partito democratico provinciale, circa 3 mila voti in più di Antonio Pompeo, collega di partito ed ex presidente della provincia ciociara. Sara Battisti è risultata l’unica eletta dem alla Pisana per il Frusinate e ha trascinato il partito fino al secondo posto in una terra che storicamente vota a destra. Peraltro, quello di Frosinone è un risultato percentuale di oltre 10 punti superiore alla media regionale del Nazareno e 10 punti in più anche rispetto alle Politiche 2022.

Gli inizi nella Sinistra giovanile e l’ascesa in Consiglio

Nata ad Alatri e residente a Fiuggi, carattere da combattente, Battisti inizia la militanza negli anni del liceo e si fa subito notare nei Ds locali. Nel 2007 è coordinatrice nazionale della stessa Sinistra giovanile e contribuisce a creare i Giovani democratici, a seguito della nascita del Pd. Nel 2012 va alla guida dei circoli dem del Lazio e poi le viene affidata la conduzione del partito a Frosinone. L’ascesa al Consiglio regionale è conseguenza diretta di un forte impegno territoriale: tra i suoi temi prediletti ovviamente la sanità, la cultura, i giovani e l’attenzione ai piccoli comuni.

Il caso politico del video sulla lite furibonda di Ruberti

Poi, ad agosto 2022, esce il primo dei due video “pirata” che le rovinano il sonno e le giornate. Il compagno “Rocky”, di cui è promessa sposa, nel giugno precedente viene filmato all’uscita dal ristorante La Taverna di Frosinone mentre impreca pesantemente nei confronti di alcuni compagni di partito, in particolare contro l’ex eurodeputato Francesco De Angelis e il fratello imprenditore, Vladimiro. Il telefonino che riprende registra l’esplosione incontenibile d’ira di Ruberti alla fine della serata: «Me devono venì a chiede scusa per quello che mi hanno chiesto a cena. A me nun me dicono “io me te compro” (frase affibbiata all’imprenditore De Angelis, ndr). Je do cinque minuti pe venì a chiedeme scusa in ginocchio… Io li sparo, li ammazzo!».

Questo è il soave ambientino del @pdnetwork romano. Il capo di gabinetto di @gualtierieurope già capo di gabinetto di @nzingaretti che “amministra” il potere. Se fosse accaduto a noi Repubblica ci avrebbe aperto il giornale. pic.twitter.com/u1VDvkT9xF — Carlo Calenda (@CarloCalenda) August 19, 2022

«Sara, fai la tua scelta. Se stai co’ sta gente non stai con me»

Le minacce sono pesantissime. Quando Sara cerca di calmarlo, lui reagisce brusco: «Sara, fai la tua scelta. Se stai co’ sta gente non stai con me». La frase dà chiaramente conto di una faglia politica che spacca in due la coppia. È noto infatti il legame tra Battisti e lo stesso De Angelis. Non a caso, dopo il successo elettorale dell’altro giorno, Sara ha detto di lui: «È stato il miglior allenatore possibile». La lite nata a tavola probabilmente verteva (anche) sulle candidature alla presidenza della Regione e sui nomi di Enrico Gasbarra e Daniele Leodori. Fatto sta che a caldo Battisti se ne esce con una versione della faccenda a dir poco surreale: «Stavano parlando di calciomercato già da un po’, di Real Madrid, di Juve, Albino stava commentando un mancato rigore dato alla Roma in un derby e ha fatto una battuta e con questa persona si è scatenata una lite». Il tentativo di derubricare chiaramente fallisce e Ruberti deve dimettersi dal ruolo chiave di capo di gabinetto di Gualtieri.

L’uscita maldestra su Rocca «legato al clan di Ostia»

“Rocky”, insomma, scende dal ring, ma Sara continua a menare pugni. E siccome Dio li fa e poi li accoppia, anche a lei ogni tanto scappa la frizione. Emblematico è in tal senso il recente fuori onda dopo un comizio ad Aquino, in piena campagna elettorale, nel quale “lady preferenze” dice del candidato governatore del centrodestra, Francesco Rocca, poi trionfatore: «Non è un ragazzo che ha avuto un momento di fragilità quando la madre stava male: Rocca è legato al clan di Ostia che gestisce il narcotraffico e per questo ha legami profondi con questi tessuti mafiosi e illegali che abbiamo combattuto sul litorale romano».

La candidata del Pd Battisti si è scusata pubblicamente per aver accusato il candidato del centrodestra nel Lazio Francesco Rocca di avere legami con la mafia a Ostia: “Ho rivolto accuse offensive e prive di fondamento. Mi scuso con Rocca”. https://t.co/jqThY5wn5D — Il Foglio (@ilfoglio_it) February 6, 2023

Qualcuno l’ha già definita «la Donzelli del Pd»

Apriti cielo! La sparata è enorme e quando le sue parole iniziano a circolare, Battisti è costretta alla toppa: «Ho rivolto a Rocca accuse offensive che non hanno alcun fondamento. Ci dividono le idee politiche, ma ciò non giustifica l’utilizzo di alcune mie affermazioni». E via di scuse pubbliche che le evitano le querele. Con chiosa finale dello stesso candidato governatore di Pd e Terzo Polo, Alessio D’Amato, alquanto basito: «Non so cosa le sia venuto in mente». Morale? Il Foglio, con sottile perfidia, mette la ciliegina sulla torta definendola «la Donzelli del Pd».

Le solite spietate dinamiche di corrente al Nazareno

Certo, poi bisogna capire il contesto e calarsi nelle dinamiche di corrente del Nazareno che sono bizantine e spietate a livello laziale non meno che sul piano nazionale. C’è sullo sfondo il congresso che sta per culminare nell’appuntamento delle Primarie, ma c’è anche lo scontro in regione tra zingarettiani e franceschiniani da una parte e “manciniani” dall’altra, ossia la corrente del potente Claudio Mancini, deputato in Commissione Bilancio e uomo forte dei dem romani che qualcuno considera addirittura l’alter ego di Gualtieri, una specie di sindaco-ombra. Veleni che la diffusione del video sulla sfuriata di Ruberti ha accentuato e che hanno visto durante la campagna elettorale Battisti e Pompeo su fronti opposti.

Il compagno “ingombrante” si è defilato

Ora, però, sembra che sia tutto bene ciò che finisce bene. Il Pd ha perso la Regione, è vero, ma la procura di Frosinone si prepara a chiudere il caso Ruberti con una richiesta di archiviazione e lo stesso “compagno ingombrante” si è opportunamente defilato durante la corsa al voto di Battisti. Rimane l’amarezza per il passato, su stessa ammissione di Sara, ma ora «guardiamo avanti». Anche con una sana dose di autocritica sulla performance del Pd nel Lazio. Tanto che a Repubblica la consigliera ammette laconica: «Abbiamo voluto rappresentare tutti senza rappresentare nessuno». Amen.