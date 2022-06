Sapiens – Un solo pianeta stasera su Rai3: Mario Tozzi racconta Atlantide

Mario Tozzi torna con un nuovo episodio di Sapiens – Un solo pianeta. Stasera 25 giugno, alle 21,20 su Rai3, il geologo e divulgatore scientifico condurrà un viaggio alla scoperta di Atlantide, la mitica città del passato che si dice sia affondata nei mari. Seguendo il suo consueto metodo scientifico, Tozzi tenterà di individuare le fonti storiche e diversificarle dal mito, con l’obiettivo di scoprire la potenziale ubicazione della città. Per farlo, si muoverà lungo tutto il Mar Mediterraneo, toccando anche le sponde italiane. Visione disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay, dove è possibile trovare anche le puntate precedenti.

Atlantide è davvero esistita?

Dalla Sardegna a Santorini la vera storia alla base di uno dei grandi miti degli ultimi tempi: Atlantide.

Sapiens – Un solo pianeta, temi e luoghi della puntata stasera 25 giugno 2022 su Rai3

La nuova puntata di ruota dunque attorno all’isola di Atlante, nota anche con il nome di Atlantide. Secondo il mito, raccontato anche dal filosofo Platone, la città sarebbe stata punita dagli dei e cancellata in un solo giorno, inghiottita dalle onde del mare. Da allora non se ne seppe più nulla, tanto che nel corso dei secoli è divenuta oggetto di leggenda. Nessuno è in grado di definirne l’esatta ubicazione, tanto che sempre più storici dubitano possa essere mai esistita. L’obiettivo di Sapiens – Un solo pianeta sarà quello di seguire le orme del mito secondo il classico metodo scientifico, sperando di comprendere le verità che vi si celano. Mario Tozzi tenterà dunque di scindere leggenda e storia, sperando di arrivare alla soluzione dell’enigma.

L’isola di Atlante è veramente esistita o è frutto della fantasia di Platone? Si trovava realmente dopo le colonne d’Ercole e, se sì, qual era la loro esatta ubicazione? Sono sempre state identificate con lo stretto di Gibilterra o anticamente avevano un altro significato? Mario Tozzi in Sapiens – Un solo pianeta proverà a rispondere alle varie domande, muovendosi lungo tutto il Mar Mediterraneo. La ricerca della città perduta partirà dall’isola di Santorini, la Thera dei minoici che fu vittima di una terribile eruzione vulcanica. Spazio poi a una nuova teoria, che tende a far coincidere Atlantide nientemeno che con la Sardegna nuragica, di cui oggi non rimane alcuna traccia per colpa di un violentissimo tsunami.