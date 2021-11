Sapiens stasera 13 novembre su Rai3: i primi uomini fra Italia e Spagna, i temi della puntata

Stasera 13 novembre, alle 21,45 su Rai3, Mario Tozzi torna con Sapiens – Un solo pianeta. La quarta stagione si comporrà di sei appuntamenti che spazieranno fra passato e presente e cercheranno di raccontare la storia del pianeta e della nostra specie. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Sapiens – Un solo pianeta, temi e scaletta di stasera 13 novembre 2021

Ogni puntata verterà principalmente su un tema specifico, cercando di dare un quadro complessivo della vita passata, presente e futura del nostro pianeta. Si partirà stasera con le ultime scoperte sui primi uomini, prima di passare a montagne, fiumi, pietre e mare, per chiudere con un episodio dedicato alla Terra. Qual è la nostra grande storia? Quali gesta eroiche si sono susseguite e quali materiali le hanno rese possibili? Questi e tanti altri saranno gli interrogativi della quarta stagione di Sapiens – Un solo pianeta.

Il racconto di oggi inizierà dal sito archeologico di Atapuerca, nel nord della Spagna. Partendo dalle ultime scoperte sugli uomini di Neanderthal, Mario Tozzi cercherà di ricostruirne la vita e le abitudini, individuando cosa li accomunava e li differenziava dai Sapiens. Per quale motivo, nonostante le tante specie umane nella storia, è sopravvissuta solo la nostra? Mario Tozzi indagherà anche su quello che, a una prima analisi, appare come il primo omicidio documentato della storia umana. La ricerca si sposterà poi in Francia, nella grotta di Chauvet, una vera “Cappella Sistina” del passato. Qui sono infatti custoditi i più antichi esempi di arte preistorica al mondo.

Mario Tozzi accompagnerà i telespettatori anche in Italia. Le telecamere di Sapiens – Un solo pianeta mostreranno infatti la grotta di Lamalunga ad Altamura, in Puglia, che ospita il più antico uomo di Neanderthal d’Europa. Ci si sposterà poi nel Lazio per vedere la grotta di Guattari, dove recentemente sono emersi dei resti di tali ominidi risalenti all’ultimo periodo di vita della specie sulla Terra.