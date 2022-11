Sapiens stasera su Rai3 Mario Tozzi racconta la Terra

Ultima puntata del 2022 per Sapiens – Un solo pianeta, programma di divulgazione culturale di Mario Tozzi. Stasera 12 novembre, alle 21.20 su Rai3, il geologo del CNR presenterà una puntata interamente dedicata alla Terra. Seguendo il canonico metodo scientifico che da sempre contraddistingue gli episodi, si proverà a ripercorrere i miliardi di anni del nostro corpo celeste, dalla formazione fino ai passaggi chiave che hanno consentito la presenza della vita. Quanto sappiamo del nostro pianeta e quanto possiamo fare per salvarlo? Il viaggio di Sapiens attraverserà gran parte dell’Italia, con particolare attenzione alla Sardegna e alla foresta incontaminata della Barbagia. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay. On demand è possibile trovare poi tutte le puntate precedenti.

Cosa sappiamo della storia del nostro pianeta? Un viaggio, a ritroso, alla ricerca di prove geologiche di due storie ancestrali: la nascita del Pianeta Terra, e la genesi della Sardegna la regione più antica d’Italia. #Sapiens con @OfficialTozzi sabato 21:45 #Rai3 pic.twitter.com/gXDwr2FXG9 — Rai3 (@RaiTre) November 10, 2022

Sapiens – Un solo pianeta, le anticipazioni di stasera 12 novembre 2022 su Rai3

Com’è nata la nostra casa? Come hanno avuto origine gli oceani e la terraferma che oggi colorano il nostro pianeta? Queste le domande da cui muoverà i primi passi l’ultima puntata di Sapiens. Mario Tozzi cercherà di raccontare cosa rende speciale la Terra, focalizzandosi soprattutto sulla vita. Il racconto di concentrerà sugli agenti scatenanti e i motori principali che hanno consentito lo sviluppo della vita, dalle prima forme ancestrali fino a quelle evolute del presente. Punto di partenza del viaggio sarà la foresta incontaminata della Barbagia, nel cuore della Sardegna centrale, da cui Tozzi inizierà il suo viaggio a ritroso nel tempo. In parallelo, avranno inizio due racconti rispettivamente sul pianeta e, nello specifico, sulla Sardegna stessa, regione più antica d’Italia.

Conoscere la storia della Terra permetterà anche di indirizzare le azioni per salvaguardarne l’esistenza nel prossimo e lontano futuro. Sapiens – Un solo pianeta riporterà le ultime scoperte sullo spazio profondo, da cui tutto ha avuto inizio. Grazie alle moderne tecnologie satellitari è infatti possibile allontanare il proprio sguardo ben al di là dell’atmosfera terrestre, documentando la formazione di pianeti e stelle che possono dirci molto sul nostro passato. In assenza di testimonianze fossili del passato, soltanto l’osservazione del cosmo può permettere all’umanità di effettuare ricostruzioni significative. Mario Tozzi ricorderà infatti la grande importanza della storia per costruire un futuro migliore.