Sapiens, stasera su Rai3 Mario Tozzi racconta il Cumbre Vieja

Seconda puntata di Sapiens – Un solo pianeta. Dopo aver raccontato la bonifica dell’Agro Pontino, Mario Tozzi torna con un appuntamento dedicato al Cumbre Vieja, uno dei vulcani più pericolosi della Terra. Stasera 25 febbraio, alle 21.40 su Rai3, il geologo e divulgatore scientifico riavvolgerà il nastro del tempo fino al settembre 2021, quando si verificò a Las Palmas, nelle Isole Canarie, una delle eruzioni più violente degli ultimi 50 anni. L’evento fungerà da gancio per capire come funzionano i fenomeni naturali e quali sono i principali rischi per l’umanità. Potrebbe un’eruzione di enorme portata condurre alla distruzione del mondo? Se sì, cosa fare per evitarla e contrastarne l’impatto? Sono solo due dei principali quesiti cui si proverà a rispondere nella puntata, visibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Sapiens – Un solo pianeta, le anticipazioni di stasera 25 febbraio 2023 su Rai3

Il 19 settembre 2021, le Isole Canarie assistettero all’eruzione del temibile Cumbre Vieja, silenzioso da circa mezzo secolo. Intense piogge di cenere precedettero le colate laviche che, muovendosi lungo il fianco della montagna, raggiunsero persino il mare. Lungo il loro cammino incrociarono abitazioni, fiorenti piantagioni e agglomerati urbani, distruggendo tutto ciò che incontrarono. Interi villaggi finirono completamente sepolti, con migliaia di sfollati. L’eruzione ricoprì l’intera isola con una coltre nera di roccia e cenere, mentre ancora oggi per colpa dei gas vulcanici è impossibile tornare in alcune zone. L’eruzione durò quasi tre mesi esatti, dato che si concluse solamente il 13 dicembre successivo. Il racconto di Sapiens – Un solo pianeta utilizzerà documentazioni d’archivio e immagini inedite del fenomeno, alcune delle quali riprese in aree interdette ai civili per la loro pericolosità.

È possibile la fine del mondo attraverso un’eruzione vulcanica

Mario Tozzi non si concentrerà però solamente sull’eruzione del Cumbre Vieja, ma viaggerà molto indietro nel tempo per analizzare fenomeni simili. Nel passato, infatti, l’umanità si è spesso scontrata con eruzioni di incredibile intensità, come testimoniano ancora oggi ad esempio le rovine di Pompei ed Ercolano. A seguito di fenomeni così intensi e distruttivi, è possibile andare incontro alla fine del mondo, almeno per come oggi siamo abituati a conoscerlo? Sapiens – Un solo pianeta tenterà di rispondere al quesito legando il vulcano di Las Palmas a quello di Yellowstone, nel Nord America. Già protagonista di un’eruzione incredibile diverse migliaia di anni fa, è attualmente in ritardo nel suo ciclo naturale. Un’esplosione potrebbe persino cambiare la storia umana. Mario Tozzi e la sua squadra tenteranno di capire come prevedere gli eventi e, se possibile, come affrontarli per evitare danni irreparabili.