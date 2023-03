Sapiens, stasera su Rai3 Mario Tozzi racconta Cristoforo Colombo

Quarto appuntamento stagionale con Sapiens – Un solo pianeta, il programma di divulgazione culturale del geologo Mario Tozzi. Stasera 11 marzo, alle 21.40 su Rai3, inizierà un viaggio alla scoperta delle esplorazioni geografiche che da sempre appassionano l’umanità. Cosa spinge gli avventurieri verso lidi inesplorati? Solo gloria e successo oppure è possibile trovare una ragione scientifica. Partendo dal deserto del Sahara fino a raggiungere le coste italiane, Tozzi ricorderà tutte le più gradi scoperte della storia, focalizzandosi tuttavia su quella più celebre di tutte. Cristoforo Colombo, partendo per un viaggio alla ricerca di un nuovo modo per raggiungere le Indie orientali, si imbatte in un nuovo continente. Fu grazie alla sua capacità oppure si trattò soltanto di pura fortuna? Questi e tanti altri quesiti saranno al centro dell’episodio, visibile anche in contemporanea streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Sapiens – Un solo pianeta, le anticipazioni di stasera 11 marzo 2023 su Rai3

Sin dai tempi più antichi, l’ignoto ha catturato l’attenzione dell’umanità, stimolandone i sensi e animandone la curiosità. Fu però solo il piacere della scoperta a spingere numerosi esploratori verso i viaggi più difficili e pericolosi o c’era anche qualcos’altro? Inoltre, siamo gli unici esseri viventi a servirsi di mappe per spostarci sulla Terra oppure anche piante e animali hanno capacità esplorative? Mario Tozzi nel nuovo episodio della serie documentaristica Sapiens – Un solo pianeta partirà dal deserto del Sahara per raggiungere il vulcano Teide, sull’isola di Tenerife. Qui hanno preso il via alcune delle più grandi scoperte della storia, dato che per secoli hanno costituito il limite estremo del mondo conosciuto.

Come esplorano i sapiens e perché lo fanno?

Per piacere di scoperta? Per procurarsi risorse? Per ragioni scientifiche?#Sapiens con @OfficialTozzi domani 21:45 #Rai3 pic.twitter.com/yXJ0KYpMrJ — Rai3 (@RaiTre) March 10, 2023

Avventura, sete di conoscenza e commercio saranno poi al centro anche del viaggio di Cristoforo Colombo, che a fine Quattrocento effettuò un viaggio che avrebbe cambiato per sempre il mondo. Mario Tozzi andrà alla ricerca di motivazioni e conseguenza della sua missione che decise il destino di milioni di persone in nome di un progresso dell’autoproclamata civiltà superiore europea. Non solo storia e politica, ma anche scienza. Tre secoli dopo la scoperta dell’America, il geografo e scienziato Alexander Van Humboldt con i suoi studi nel continente americano aprì la strada al grande Charles Darwin. Nella puntata di Sapiens – Un solo pianeta, Mario Tozzi visiterà poi la Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia. Qui si trova ancora oggi il mappamondo di Fra’ Mauro, uno dei documenti più importanti della cartografia. Infine, quali saranno le esplorazioni del futuro, ora che non ci sono più punti bianchi sulle mappe?