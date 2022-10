Sapiens stasera su Rai3: Mario Tozzi racconta le civiltà del passato

Nuovo appuntamento con la divulgazione storica e scientifica. Stasera 22 ottobre, alle 21.45 su Rai3, Mario Tozzi inizierà un viaggio nel passato per raccontare le civiltà antiche, dall’ascesa al massimo splendore, fino ad arrivare declino. Come mai alcune comunità all’apparenza inattaccabili sono scomparse? Fu solo destino o anche colpa dell’uomo? Il geologo del CNR e presentatore cercherà di analizzare, seguendo il suo metodo scientifico, cause e conseguenze che hanno portato alla loro caduta. Partendo dall’italiana Selinunte, luogo fulcro della Magna Grecia, attraverserà America Latina, Oceano Pacifico e Circolo Artico. Visione disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay, assieme alle puntate precedenti.

Sapiens – Un solo pianeta, temi e luoghi di stasera 22 ottobre 2022 su Rai3

Dopo aver aperto la stagione con il cambiamento climatico, Sapiens – Un solo pianeta dedicherà il secondo appuntamento alle civiltà del passato. Nel corso dei millenni, infatti, si sono avvicendati popoli dalle enormi conoscenza e capacità, che hanno permesso loro di dominare sugli altri. È il caso dei greci, che si stabilirono in Italia con varie colonie nel sud fra Calabria, Puglia e Sicilia. Fondarono così quella che poi passò alla storia come la Magna Grecia, che dall’VIII secolo a.C. visse un periodo di grande prosperità. Mario Tozzi inizierà il suo viaggio da Selinunte, in Sicilia, che oggi ospita il più grande parco archeologico del Mar Mediterraneo. L’episodio di Sapiens indagherà sulle guerre fra sicuri, greci, romani e cartaginesi che si intrecciarono con i movimenti naturali della crosta terrestre capaci di scatenare violenti terremoti. La loro coesistenza infatti fu all’origine del declino della stessa Magna Grecia.

Il racconto di Mario Tozzi non si fermerà soltanto all’Italia, ma cercherà di analizzare ascesa e caduta delle maggiori civiltà che popolarono il mondo antico. Per questo volerà fino agli altipiani del Messico, narrando così la storia di Teotihuacan, la più grande città precolombiana del Mesoamerica. Da oltre 2 mila anni un mistero giace sotto le Piramidi del Sole e della Luna. Sapiens – Un solo pianeta anticiperà una ricerca archeologica attualmente in corso che potrebbe portare a una scoperta rivoluzionaria. L’appuntamento di oggi proseguirà poi sull’Isola di Pasqua dei polinesiani, prima di passare alle leggende dei Vichinghi in Groenlandia. Spazio anche per i Maya, gli Etruschi, i Micenei e gli Anasazi, popolo che abitò il Nord America fra il VII e il XIV secolo d.C.