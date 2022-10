Sapiens stasera su Rai3: Mario Tozzi racconta il cambiamento climatico

Nuovo ciclo di puntate per Sapiens – Un solo pianeta. Stasera 15 ottobre, alle 21.45 su Rai3, il programma di divulgazione scientifica ripartirà con un focus sul cambiamento climatico, mai come in questo periodo al centro delle ricerche e analisi scientifiche. Un fenomeno che rischia di sovvertire gli equilibri della Terra e di mettere in crisi i principali ecosistemi. Eppure c’è chi ancora lo nega, senza però apportare alcuna prova o dato scientifico. Mario Tozzi, geologo del CNR e presentatore della trasmissione dal 2019, introdurrà una serie di servizi che proveranno a spiegare cosa sta accadendo al nostro pianeta e come agire prima che sia troppo tardi. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Sapiens – Un solo pianeta, le anticipazioni di stasera 15 ottobre 2022 su Rai3

La nuova stagione di Sapiens – Un solo pianeta partirà con un’inchiesta volta a comprendere come le azioni dell’uomo impattino sulla salute dell’ambiente. Mario Tozzi analizzerà le ragioni che hanno spinto l’intera popolazione ad attuare determinati comportamenti prima di ipotizzarne le conseguenze. Il viaggio partirà dal passato, custode delle risposte per comprendere il presente e agire prima che il futuro diventi definito. Fondamentale sarà il metodo scientifico, che da sempre Tozzi utilizza per avanzare le sue teorie sui temi più importanti dell’attualità. Principale obiettivo sarà affrontare e confutare il negazionismo che ostacola ogni azione collettiva. In tanti infatti sostengono come il cambiamento climatico e il surriscaldamento globale non esistano, cedendo al complottismo e all’ostruzionismo.

.@OfficialTozzi va sul fiume Po, prima linea del cambiamento climatico, per analizzare e confutare, con metodo scientifico, una per una le ipotesi negazioniste sulle cause del riscaldamento globale. Sabato 15 ottobre torna #Sapiens dalle 21:45 su #Rai3 pic.twitter.com/fAj4CBeJUp — Rai3 (@RaiTre) October 13, 2022

Mario Tozzi per Sapiens – Un solo pianeta partirà dal Mausoleo di Teodorico, a Ravenna. Monumento funebre per il celebre re degli Ostrogoti, alla cui realizzazione partecipò forse la figlia Amalasunta. Grande memoria del passato, rischia oggi di sprofondare nel terreno assieme a tutto il territorio del Ravennate, privando così l’umanità di una meraviglia senza tempo. Il geologo del CNR proverà ad indicare, con l’aiuto di esperti nel settore, la strada da imboccare per salvaguardarne la sopravvivenza. In parallelo, si tenterà di far comprendere ai giovani di oggi la situazione del pianeta, con l’intento di lasciare alle generazioni future un ambiente sano e vivibile.