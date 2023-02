Sapiens, stasera su Rai3 Mario Tozzi e la bonifica dell’Agro Pontino

Dopo la pausa invernale, riparte la stagione di Sapiens con un nuovo ciclo di puntate che accompagnerà il sabato sera delle prossime cinque settimane. Stasera 18 febbraio, alle 21.40 su Rai3, Mario Tozzi torna ad analizzare il passato, raccontare il presente e immaginare il futuro del nostro pianeta. La prima puntata si concentrerà sul delicato equilibrio dell’ambiente che ci circonda, in costante rischio a causa delle azioni umane. Si parlerà dell’Amazzonia in difficoltà e dei parallelismi fra ciò che sta accadendo in America Latina e quanto avvenne in Italia con la bonifica dell’Agro Pontino. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay, dove è possibile ancora trovare anche le stagioni precedenti.

Sapiens – Un solo pianeta, le anticipazioni di stasera 18 febbraio 2023 su Rai3

La prima puntata del nuovo ciclo di Sapiens – Un solo pianeta tornerà indietro di quasi 100 anni. Durante il ventennio fascista, fra il 1926 e il 1937, si effettuò un’immensa operazione di bonifica dell’Agro Pontino, vero polmone naturale d’Italia. Furono necessarie 18.5 milioni di giornate di lavoro da parte di operai che giunsero da tutta Italia. Imponente opera di ingegneria, tecnologia e pianificazione, venne salutata come grande successo soprattutto poiché non si potevano conoscere le ripercussioni future. Solo oggi, infatti, a distanza di quasi un secolo, se ne stanno comprendendo i lati negativi. Per analizzare gli eventi, Mario Tozzi e la sua squadra tratteranno il tema come un vero e proprio cold case. «Ci saranno vittima, armi, testimoni, mandanti e movente», ha anticipato il conduttore e geologo all’Ansa. «Cercheremo di capire quali furono i reali vantaggi e soprattutto quali conseguenze potrebbero ancora verificarsi».

Mario Tozzi riapre il Cold Case della Bonifica dell’Agro Pontino per analizzare, attraverso un esempio più vicino a noi, il crimine che si sta compiendo oggi in Amazzonia Sabato alle 21.45 #Sapiens, un solo Pianeta con @OfficialTozzi #Rai3 pic.twitter.com/alqblimkn9 — Rai3 (@RaiTre) February 15, 2023

Il ricordo dell’operazione di bonifica sarà un ottimo gancio per parlare di un altro problema, in questo caso moderno, che coinvolge l’Amazzonia. Il grande polmone verde della Terra è in difficoltà per la crisi climatica ma soprattutto per la deforestazione e lo sfruttamento del territorio. Qual è il reale prezzo di boschi e aree naturali in termini economici? E a quanto ammontano le perdite in caso di rottura dell’equilibrio? Ci sono davvero colpevoli e vittime oppure tutti perderanno? Queste saranno soltanto le principali domande cui Tozzi e la squadra di Sapiens – Un solo pianeta tenterà di rispondere. La stagione proseguirà durante le prossime settimane con l’eruzione del Cumbre Vieja, alle Canarie, nel 2021 e con la scoperta dell’America di Cristoforo Colombo. Fu estro marinaresco oppure solo questione di fortuna? Infine, spazio per un focus sui problemi derivanti dal sovrappopolamento urbano.