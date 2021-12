Sapiens stasera 18 dicembre su Rai3: il sottosuolo di Firenze fra i temi della puntata

Gli uffizi, il Duomo, il David e il Battistero. Firenze è famosa in tutto il mondo come una delle capitali dell’arte. Il segreto della culla del Rinascimento è però anche nel sottosuolo, ricco di storia e materiali pregiati per la scultura e l’architettura. Stasera 18 dicembre, alle 21,40 su Rai3, Mario Tozzi condurrà un nuovo episodio di Sapiens – Un solo pianeta che proverà a rivelarne alcuni segreti.

Il capoluogo toscano sarà nastro di partenza per un viaggio che racconterà una lunga e ricca storia. Mario Tozzi spiegherà i segreti delle pietre che hanno consentito ai Medici di costruire il proprio dominio. Dalla sabbia arenaria indispensabile per le fondazioni dei palazzi più importanti della città al marmo bianco delle Alpi Apuane che, con il suo aspetto elegante e austero, impreziosisce da secoli le facciate dei grandi edifici religiosi e le statue dei grandi artisti. Prima ancora era toccato agli etruschi beneficiare degli stessi materiali.

Firenze e la Toscana saranno però soltanto la prima tappa di un viaggio che porterà Mario Tozzi in giro per il mondo. Le telecamere di Sapiens – Un solo pianeta giungeranno infatti fino alle coste della Bretagna, nel Nord della Francia, dove si cercherà di andare a fondo per scoprire l’origine dei fenomeni che in milioni di anni hanno dato al Paese la conformazione attuale. Un’eredità geologica che l’Homo Sapiens ha saputo dapprima conoscere e poi sfruttare per cementificare il suo dominio sulla Terra.

