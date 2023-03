Sapiens, stasera su Rai3 Tozzi racconta le città fra passato e futuro

Sesto e ultimo appuntamento con Sapiens – Un solo pianeta, che stasera 25 marzo chiuderà la stagione 2022-23. Alle 21.40 su Rai3 Mario Tozzi condurrà una puntata all’insegna delle città, cercando di capirne l’evoluzione nel corso del tempo dai primi agglomerati alle attuali metropoli. Guardando, come sempre, anche al futuro con prospettive e insidie. Il viaggio del geologo e divulgatore scientifico si concluderà fra Singapore e Marocco, nuovamente protagonista dopo l’episodio della scorsa settimana. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay, dove è possibile trovare le puntate precedenti.

Sapiens – Un solo pianeta, le anticipazioni di stasera 25 marzo 2023 su Rai3

Per l’ultima puntata del suo programma, Mario Tozzi si concentrerà dunque sul mutamento continuo delle città nel corso della storia. Simbolo di comunità per eccellenza, nel passato è stata prima di tutto polis e civitas, dove gli spazi corrispondevano esclusivamente ad esigenze funzionali. Nei secoli però si sta parlando sempre più spesso di “non luoghi”, come i centri commerciali attorno ai quali sorgono le zone residenziali. Secondo le ultime analisi, i centri urbani coprono appena il 2 per cento delle terre emerse sul pianeta, ma ospitano quasi l’intera totalità degli uomini. Si prevede che entro il 2050 il 70 per cento della popolazione globale vivrà in città. Sicuro che rappresentino il modo migliore per trascorrere le giornate? Le metropoli del futuro saranno veramente un posto felice per l’umanità oppure dovremo aspettarci delle sorprese? A Sapiens – Un solo pianeta, Mario Tozzi cercherà di rispondere a questi e altri dubbi.

Il geologo e conduttore della trasmissione tornerà, dopo la scorsa settimana, in Marocco per raccontarne la storia urbana. Partendo da Marrakech, mostrerà la famosa piazza Jemaa el-Fna, luogo che testimonia oggi l’ingegno degli antichi per combattere il caldo torrido del clima africano. Ci si sposterà poi nella città di Ouarzazate, che in passato rappresentò un crocevia fondamentale per lo sviluppo dei commerci attraverso il deserto. Il viaggio di Sapiens – Un solo pianeta si concluderà poi a Singapore, che nel corso dei decenni ha dovuto far fronte all’incremento costante e verticale della popolazione. Con la riduzione degli spazi urbani, gli ingegneri sono riusciti a trovare soluzioni sempre più avveniristiche e funzionali. Pur con costi energetici senza precedenti, la città-stato asiatica sta testando nuove strategie fondate sul consumo.