Sapiens stasera 4 dicembre su Rai3: la Terra e il suo calore interno, i temi della puntata

Stasera sabato 4 dicembre, alle 21,45 su Rai3, andrà in onda la quarta puntata di Sapiens – Un solo pianeta. Mario Tozzi, divulgatore scientifico e padrone di casa, accompagnerà i telespettatori in un viaggio che attraverserà l’Italia e raggiungerà anche le lontane sponde di Australia e Islanda per scoprire i segreti della Terra e del suo nucleo, fonte primaria di energia. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay, dove è possibile reperire anche le puntate precedenti.

Sapiens, temi e scaletta di stasera 4 dicembre 2021 su Rai3

Il nucleo terrestre, fascino per scienziati e scrittori

È possibile considerare la Terra alla pari di una macchina? Se sì, qual è il suo motore e come può la geotermia aiutare a combattere il cambiamento climatico? Queste le domande da cui Mario Tozzi partirà nel nuovo appuntamento di Sapiens – Un solo pianeta, il programma che affronta il legame fra il nostro pianeta e la civiltà umana. La Terra è capace infatti di produrre energia dal suo nucleo, che si manifesta in superficie molto spesso con fenomeni pericolosi ma al contempo spettacolari. La storia del globo conta miliardi di anni di attività e trova le sue origini con la formazione dell’intero sistema solare.

Per spiegare il funzionamento e la composizione del nostro pianeta, Mario Tozzi riporterà la similitudine con le cipolle. La Terra si compone infatti di numerosi strati, gusci concentrici di cui però, nonostante decenni di studi scientifici, ancora non sappiamo tutto. Il nucleo ha incuriosito scienziati, ma anche artisti e letterati che vi hanno ambientato le trame dei loro capolavori, tra cui spicca l’opera di Jules Verne. Nessuno però può dirsi capace di conoscere l’esatta conformazione del centro della Terra, dato che dalla superficie si possono solo avanzare ipotesi e congetture grazie ai fenomeni geotermici.

Le fumarole della Toscana e i fenomeni di Islanda e Australia

Il viaggio di Mario Tozzi e della sua troupe partirà dalla Toscana per raccontare il rapporto fra la Terra e i sapiens. L’uomo ha dovuto sin da subito imparare a sfruttare ciò che il pianeta gli offre quotidianamente, migliorando così la sua esistenza. Le telecamere mostreranno le fumarole e gli spettacolari soffioni boraciferi, simbolo di come la Terra possa continuamente sprigionare energia dal suo nucleo. Fonte che possiamo sfruttare in alternativa ai combustibili fossili, sia in Italia sia nel mondo, per cautelare la salute dell’ecosistema. Nel corso della puntata, spazio anche a Islanda e Australia, culle di fenomeni tanto unici quanto importanti.