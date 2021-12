Sapiens di Mario Tozzi stasera 11 dicembre su Rai3: vulcani e ghiacciai fra i temi della puntata

Nuovo appuntamento, stasera 11 dicembre alle 21,40 su Rai3, con Sapiens – Un solo pianeta. Alla guida del programma si riconferma Mario Tozzi, divulgatore scientifico che ogni settimana guida i telespettatori in un viaggio lungo la vita dell’uomo sulla Terra, senza dimenticare l’ambiente che lo ospita. La visione dell’episodio sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay, dove è possibile trovare anche le puntate delle scorse settimane.

Sapiens – Un solo pianeta, i temi trattati nella puntata di stasera 11 dicembre 2021

Esperimenti e dimostrazioni dei fenomeni terrestri

La puntata di Sapiens – Un solo pianeta in onda stasera ruoterà attorno a un unico cardine centrale: un giorno di vita sulla Terra. Mario Tozzi, assieme al suo team, racconterà infatti cosa accade nell’arco di 24 ore sulla superficie – e anche al di sotto – del nostro pianeta. Un modo per vedere la nostra esistenza in una chiave diversa, mutevole, rapida e in un certo qual modo, fragile e caduca.

Sebbene un giorno possa sembrare un battito di ciglia per alcuni di noi, in 24 ore la Terra ospita una quantità di fenomeni incredibile. Il viaggio di Sapiens mostrerà, grazie all’intervento e al lavoro di una ricca squadra di ricercatori, le invisibili e quotidiane trasformazioni della natura. Ad avvalorare le tesi degli scienziati, verranno eseguiti diversi esperimenti e dimostrazioni che mostreranno, seppur in piccolo, i fenomeni che tengono in vita il pianeta.

Deserti, ghiacciai e vulcani, un viaggio intorno al mondo

Filmati straordinari e immagini inedite accompagneranno il pubblico da casa in un vero tour attorno al globo, scoprendo fenomeni tanto diversi quanto importanti. Si volerà dalle cime del vulcano Stromboli fino ai ghiacciai dell’Islanda, passando per il deserto del Marocco e le spiagge della California. Non mancheranno all’appello le foreste pluviali del Brasile e le metropoli di Asia e Nord America.