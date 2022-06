Sapiens – Un solo pianeta stasera su Rai3: Mario Tozzi e la transizione energetica

Nuovo appuntamento del sabato con Sapiens – Un solo pianeta. Stasera 18 giugno, alle 21,20 su Rai3, Mario Tozzi tornerà con un nuovo episodio del suo programma di divulgazione che racconta le bellezze storiche e tecnologiche del nostro pianeta. La puntata di oggi ruoterà attorno al tema della transizione energetica, ma come in questi anni al centro del dibattito scientifico. Dalle emissioni di carbonio nell’aria all’energia eolica nel Parco di San Marco dei Cavoti, ecco i passaggi chiave dell’appuntamento di stasera. Visione disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay, dove è possibile trovare anche le puntate precedenti.

È possibile immaginare una società senza i combustibili fossili?

Sapiens – Un solo pianeta, temi e luoghi di stasera 18 giugno 2022 su Rai3

Ogni azione quotidiana richiede un consumo di energia. Dalle luci della propria abitazione fino ai device elettronici come smartphone e televisori, passando per la conservazione del cibo e i trasporti. L’uomo Sapiens non può fare a meno di utilizzare enormi quantità di energia ogni momento. Gli attuali sistemi fanno un uso spasmodico dei combustibili fossili, principali cause dell’inquinamento dell’aria. È possibile immaginare una società che ne possa fare a meno? Le attuali idee rinnovabili sono in grado di soppiantarli oppure sono necessari ancora ulteriori interventi? Cosa blocca la transizione energetica di cui tanto si sta parlando negli ultimi anni? Questi i principali quesiti cui Mario Tozzi, nel nuovo episodio di Sapiens – Un solo pianeta, cercherà di rispondere tramite il metodo scientifico.

Da sempre grande sostenitore delle fonti rinnovabili, il divulgatore di Rai3 spiegherà le motivazioni che ci spingono sempre più a cercare la transizione energetica. Nel nuovo episodio di Sapiens – Un solo pianeta, Tozzi lancerà anche il suo monito contro chi, pur sapendo i pericoli del mondo, non ha agito per la tutela e la salvaguardia ambientale. Le telecamere di viale Mazzini arriveranno fino al Parco Eolico di San Marco dei Cavoti, in provincia di Benevento. Qui si aprirà il discorso per valutare le prospettive e i punti critici delle fonti green, dal sole al vento, passando per l’acqua ma anche per la geotermia e il nucleare. Grazie a filmati d’archivio, Sapiens mostrerà i lavori di Nikola Tesla e Thomas Edison e il grave incidente dell’11 marzo 2011 alla centrale di Fukushima, in Giappone.