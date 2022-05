Sapiens – Un solo pianeta, stasera su Rai3 Mario Tozzi racconta i miti antichi

Mario Tozzi torna con un nuovo ciclo di storie e scoperte in giro per il mondo. Stasera 21 maggio, alle 21,40 su Rai3, andrà in onda la prima puntata di Sapiens – Un solo pianeta, trasmissione che quest’anno giunge alla quarta stagione. Il geologo e divulgatore romano, facendo leva sul metodo scientifico che da sempre contraddistingue il suo lavoro, cercherà di spiegare alcuni misteri della Terra fra natura, storia e tradizioni dei popoli che ci hanno preceduto. Si partirà oggi con i miti delle religioni, dal pantheon ellenico ai segreti della Bibbia. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Sapiens – Un solo pianeta, temi e luoghi della prima puntata stasera 21 maggio 2022 su Rai3

Il nuovo ciclo di puntate di Sapiens – Un solo pianeta si aprirà con un focus sulle religioni. Mario Tozzi andrà infatti alla ricerca di spiegazioni scientifiche per sciogliere i dubbi attorno ai miti del passato, dal culto delle divinità greche fino ai misteri che circondano gli eventi biblici. Si partirà dalla Turchia, con lo straordinario sito di Hierapolis. A ridosso delle piscine termali di Pamukkale, le telecamere Rai compiranno un viaggio nei quattro elementi – aria, acqua, terra e fuoco – per cercare le origini fisiche di un mito tanto celebre quanto enigmatico.

L’oracolo di Delfi si diceva entrasse in uno stato di trance prima di vaticinare profezie e segnare così il futuro di un uomo o un’intera città per volontà divina. In che modo agiva e cosa c’è di vero in quello che raccontano le fonti storiografiche? Un giallo che ha attraversato i secoli e che forse solo oggi potrebbe trovare una spiegazione razionale. Sapiens – Un solo pianeta farà luce sui limiti dello sviluppo umano nella tecnologia, sfruttando dati e fonti delle maggiori riviste scientifiche al mondo.

Dal centenari del Gran Paradiso alle energie rinnovabili, le prossime puntate

Il ciclo di puntate di Sapiens – Un solo pianeta affronterà temi differenti per natura e contenuto. Mario Tozzi andrà alla scoperta dei segreti del Gran Paradiso e del Parco di Lazio, Abruzzo e Molise, due parchi nazionali che quest’anno celebrano il primo centenario. Si affronteranno anche le conseguenze della crisi climatica su fauna e flora, grazie alle fotografie di Yann Arthus-Bertrand, regista e divulgatore che mostreranno l’operato dell’uomo sulla Terra. E ancora, spazio alle fonti rinnovabili tra cui l’energia eolica con un focus sul Parco di San Maro dei Cavoti, il luogo più ventoso d’Italia.