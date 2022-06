Sapiens – Un solo pianeta stasera su Rai3: Mario Tozzi racconta i Parchi Nazionali

Prosegue l’appuntamento con la ricerca scientifica e storica di Mario Tozzi. Il geologo e divulgatore torna infatti stasera 11 giugno, alle 21,20 su Rai3, con il nuovo episodio di Sapiens – Un solo pianeta. Al centro della quarta puntata ci sarà l’Italia con due dei suoi Parchi Nazionali più affascinanti e famosi. Le immagini Rai mostreranno infatti le meraviglie del Gran Paradiso e del Parco di Lazio, Abruzzo e Molise che nel 2022 festeggiano il primo centenario. Habitat naturale per specie animali e vegetali uniche e da tutelare, hanno una lunga storia che ha dovuto affrontare plurime difficoltà tra cui la lotta al bracconaggio. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay assieme alle tre puntate precedenti.

Cos’è il capitale naturale e quanto incide sull’economia di un paese?

A questa e a altre domande risponderà Mario Tozzi a #Sapiens,

sabato alle 21.20 su #Rai3

@MarioTozziOfficial pic.twitter.com/QWyj7Ffpuo — Rai3 (@RaiTre) June 9, 2022

Sapiens – Un solo pianeta, temi e luoghi della puntata di stasera 11 giugno 2022 su Rai3

La quarta puntata di Sapiens – Un solo pianeta verterà esclusivamente su due Parchi Nazionali d’Italia. Con la guida di Mario Tozzi, i telespettatori potranno osservare le bellezze naturali del Gran Paradiso e del Parco Nazionale di Lazio, Abruzzo e Molise. Entrambe le aree protette festeggiano quest’anno i 100 anni dalla loro fondazione, ma la loro esistenza è tutt’altro che tranquilla. Sebbene siano bacino ambientale di biodiversità, sono purtroppo alla mercé dell’uomo che, contravvenendo alle regole, potrebbe danneggiarli gravemente. Per anni, infatti, hanno dovuto combattere caccia e bracconaggio, abusivismo e indifferenza nei confronti di piante e animali che vivono queste oasi naturali. Stambecchi e marmotte, ma anche orsi solitari e branchi di lupi godono oggi di protezione per sopravvivere e prosperare in tranquillità.

Con il nuovo episodio di Sapiens – Un solo pianeta, Mario Tozzi proverà a rispondere a diversi interrogativi. A cosa servono i Parchi Nazionali e, soprattutto, la loro esistenza ha ancora un senso? Quale ruolo hanno nel cerchio della vita le zanzare, le api, i pipistrelli e predatori come lupi e orsi? Tuttavia, il vero interrogativo è un altro: come può l’uomo convivere con le altre specie sulla Terra? Durante la puntata si cercherà di capire come contrastare la caccia e la vendita al mercato nero di pellicce e parti di animali, pratica ancora troppo diffusa in Italia e nel resto del mondo. Il benessere dell’umanità infatti necessita della compresenza di tutte le altre specie animali, senza la cui esistenza oggi anche noi avremmo difficoltà a sopravvivere.