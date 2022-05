Anticipazioni Sapiens stasera su Rai3: Mario Tozzi racconta Charles Darwin

Nuovo appuntamento in prima serata con la divulgazione scientifica. Stasera 28 maggio, alle 21,45 su Rai3, andrà in onda la seconda puntata di Sapiens – Un solo pianeta, che vedrà la conduzione di Mario Tozzi. Il geologo dedicherà l’intero episodio al pianeta terra e la sua fauna, mantenendo il racconto lungo un unico fil rouge: Charles Darwin. La vita e i lavori del grande scienziato saranno fondamentali per comprendere come le sue teorie abbiano rivoluzionato il mondo della ricerca e ancora oggi siano punto di riferimento per nuovi studi. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Perché siamo invasi dai gabbiani anche se viviamo lontani dal mare?

Che ci fanno i cinghiali a spasso nelle nostre città?

Come nasce una specie?

A queste e ad altre domande Mario Tozzi proverà a dare una risposta.#Sapiens sabato alle 21.45 #Rai3@OfficialTozzi pic.twitter.com/udXbYXZLfp — Rai3 (@RaiTre) May 27, 2022

Sapiens – Un solo pianeta, temi e luoghi della puntata stasera 28 maggio 2022 su Rai3

La nuova puntata di Sapiens – Un solo pianeta si muoverà, come da tradizione, seguendo il metodo scientifico che da anni contraddistingue l’operato di Mario Tozzi. Il divulgatore proverà così a dare risposta a diversi interrogativi sulla specie umana, affrontando temi del suo passato, del presente e cercando di offrire uno spaccato della vita futura. Per quale motivo i gabbiani popolano anche le città distanti dal mare? Cosa spinge i cinghiali nei centri abitati? Per quale motivo gli scienziati credono che topi e piccioni possano rappresentare gli animali del futuro? Questi e altri interrogativi troveranno risposta grazie a Charles Darwin, la cui ricerca prenderà vita grazie ad aneddoti, studi e filmati d’archivio.

Sapiens – Un solo pianeta mostrerà gli studi del biologo attraverso un documentario che cercherà, seppur sommariamente, di riassumerne le gesta. Mario Tozzi racconterà come nacque la sua teoria dell’evoluzione che, nel XIX secolo, rivoluzionò il mondo della scienza. Ancora oggi, nonostante siano trascorsi due secoli, è fondamento per teorie che tentano di comprendere il ruolo degli esseri viventi. Si potrà così notare che la natura non si trova solo nelle foreste, nei campi e nelle valli, ma anche nelle nostre città. Animali e piante sono in grado di adattarsi più o meno facilmente alla contemporanea presenza dell’uomo anche negli habitat di origine artificiale. Eppure la razza umana non se ne rende conto, adattando l’ambiente al proprio fabbisogno e dimenticandosi delle altre specie che abitano la Terra.